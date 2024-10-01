З ідеєю збудувати завод виступила данська інвестиційна група AP Moller Holding, пише Financial Times. Основна ідея будівницва заводу полягає у тому, щоб скоротити використання викопного палива у виробництві пластмас. Мовиться про газ, вугілля і нафту.

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З чого робитимуть пластмасу

Натомість для виробництва пластами завод використовуватиме екологічно чистий метанол, виготовлений з низьковуглецевого водню або біоматеріалів, і працюватиме на "зеленій" електроенергії.

Завод має на меті виробляти близько 300 000 тонн на рік поліпропілену та поліетилену, що становить близько 0,14% поточного світового ринку цих двох видів пластику.

Будівництво першого у Європі заводу з виробництва пластмас без використання викопного палива оцінюють в 1,5 мільярда євро.

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В інвестиційній групі сподіваються, що ідея із заводом в Антверпені дасть поштовх для розвитку промисловості континенту.

За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку, на пластмаси припадає близько 4% світових викидів парникових газів протягом їхнього життєвого циклу.

Ян Нільсен, головний інвестиційний директор AP Moller Holding, розуміє, що будівництво заводу в Антверпені не вирішить всі проблеми.

Однак він висловив сподівання, що це стане першим кроком на шляху до вирішення кліматичних проблем.

Інвестиційна група створила нову компанію Vioneo для розробки заводу. Наразі компанія працює над прийняттям остаточного інвестиційного рішення у 2025 році, щоб розпочати роботу протягом 2028 року.