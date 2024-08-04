Сімейна психологиня Ірина Марасіне пояснила, що емоційне вигорання – це синдром постійної втоми, емоційного виснаження, який посилюється з часом. За її словами, особливість цього синдрому в тому, що стан не покращується навіть після відпочинку.

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Є три стадії емоційного вигорання

Психологиня підкреслила, що є три основних симптоми емоційного вигорання: постійне почуття виснаження або втоми, інтелектуальне та емоційне дисоціювання від роботи та зниження ефективної професійності.

Крім цього, виділяють також три стадії цього синдрому. На першій стадії людина відчуває притуплені емоції, душевну порожнечу, роздратування, відстороненість від родини. На другій стадії вже з'являються конфлікти на роботі, вибухи роздратування та агресії.

А третій етап передбачає емоційне оніміння, притуплення моральних цінностей, пустий та спорожнілий погляд. За словами психологині, для виходу із третьої стадії можуть знадобитись роки. Саме тому це краще не запускати та вчасно звернутись до психотерапевта або психолога.

Як запобігти емоційному вигоранню

Насамперед потрібно турбуватись про себе. Мова йде про фізичну турботу: достатня кількість сну, налагодження режиму, збалансоване харчування та регулярні прогулянки

Також важливим є моральний стан. Для того, щоб він був у нормі потрібна здорова атмосфера у колективі.

Першочергово ж, потрібно пам'ятати, що, крім вас, про ваше здоров'я ніхто не потурбується, тому не варто ігнорувати перші симптоми емоційного вигорання, адже це може перерости у серйозні проблеми.