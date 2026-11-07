Не пісня про готель: який прихований сенс має легендарний хіт "Hotel California"

Учасники гурту й самі дивувалися тому, наскільки вона стала популярною. Водночас за загадковими рядками пісні ховається історія про темний бік американської мрії, надмірності та ціну успіху, пише American Songwriter.

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Про що насправді пісня "Hotel California"

"Hotel California" стала заголовною композицією 5 студійного альбому Eagles. Над нею працювали Гленн Фрей, Дон Хенлі та Дон Фелдер. Попри те, що пісня триває близько шести з половиною хвилин, вона не втратила актуальності й десятиліттями залишалася важливою частиною концертної програми гурту.

Дон Хенлі в інтерв'ю Smooth Radio пояснював, що композиція розповідає про темну сторону американської мрії та надмірностям американського суспільства. За його словами, учасники Eagles добре знали цю тему з власного досвіду.

Eagles – "Hotel California": дивіться відео

Музикант також звертав увагу на численні інтерпретації тексту, які з'являлися протягом років. Однак, як він пояснював у коментарі, наведеному Songfacts, задум був значно конкретнішим.

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Насправді пісня була про надмірності американської культури та про певних дівчат, яких ми знали. Але вона також була про хиткий баланс між мистецтвом і комерцією– розповідав Хенлі.

Водночас Каліфорнія в композиції має не лише географічне значення. Дон Фелдер пояснював, що образ цього штату найкраще підходить для цієї пісні.

"Коли ти їдеш вночі Лос-Анджелесом, ти можеш бачити сяйво енергії та вогні Голлівуду й Лос-Анджелеса за 100 миль у пустелі. на горизонті, коли ти наближаєшся, у твоїй уяві починають спливати всі ті образи з пропаганди та реклами, які ти бачив про Каліфорнію", – поділився Фелдер.

Нічний Лос-Анджелес / Фото Unsplash

Йшлося про кінозірок, Голлівудський бульвар, пляжі, бікіні та пальми. Саме такою Каліфорнію уявляли люди, які ніколи там не були. Цей образ привабливого місця, сповненого обіцянок і спокус, став важливою частиною задуму пісні.

За словами Фелдера, успіх гурту Eagles також вплинув на створення альбому. Музиканти прагнули дослідити зворотний бік популярності та показати "темну сторону раю", яку самі відчували, перебуваючи в Лос-Анджелесі.