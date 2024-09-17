Цей вид пластику легко розкладається, але водночас є дуже міцним. Новий композитний матеріал складається із похідної целюлози та амінокислоти. Результати дослідження опубліковані в журналі ACS Nano.

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Як створили новий пластик

Основний вид пластику, який зараз використовують в промисловості – композити, які виготовляють шляхом з'єднання двох або більше чистих матеріалів. Композити є легкими і міцними й з них роблять деталі до велосипедів, автомобілів та літаків. Учені Інституту Вейцмана зосередилися на створенні екологічного пластику з недорогих вихідних матеріалів.



Проблема забруднення пластиком щороку постає гостріше / Фото Getty Images

Ученим вдалося з'ясувати, що молекули тирозину (амінокислоти, що утворює міцні нанокристали) можна використовувати як компонент для екологічного пластику. Свій вибір науковці зупинили на гідроксидцелюлозі, яку широко використовують у виготовленні ліків та косметики. Ця речовина легко розпадається. Тому її поєднали з тирозином, змішавши в киплячій воді. У результаті цього утворився міцний композит.

Новий матеріал дуже міцний: смужка товщиною 0,04 міліметра витримує навантаження до 6 кілограмів. Вчені вважають, що новий пластик має великий промисловий потенціал.

Однак як тирозин, так і гідроксид целюлози, зокрема можна знайти в багатьох сортах сиру, тобто ці сполуки є їстівними. Тому для утилізації такого пластику не потрібно вигадувати нових способів – ці речовини чудово засвоюють жуйні тварини та різні бактерії.