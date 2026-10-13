Після обстрілу читачі просили не списувати пошкоджені примірники, а дати їм шанс потрапити до нових власників. Так виникла ініціатива "Вогонь не дочитав": книжки зі слідами вогню, які залишилися придатними для читання, можна придбати за спеціальною ціною. Кожен примірник водночас є свідченням російської війни проти української культури та нагадуванням про працю людей, які створюють і видають книжки.

Мені боляче дивитися на ці книжки, бо я знаю, скільки праці стоїть за кожною з них і скільки людей працювали, щоб вона з'явилася. І як легко все це знищити однією ракетою. Але водночас я думаю, що вони все-таки перемогли: їх намагалися знищити, а вони залишилися,

– говорить Світлана Павелецька, співзасновниця видавництва.

Директор видавництва Максим Праздніков наголошує: "Це не просто книжки, це свідчення війни, матеріальне нагадування про те, що переживає український бізнес".

"Вогонь не дочитав" – це про книжки, які вціліли після ворожої атаки / Фото з інстаграму #книголав

Як працює "Вогонь не дочитав"

Уцілілі примірники розподілили на п'ять добірок: сучасна проза, фентезі, дитяча література, класика та нонфікшн. Покупець обирає жанр, а конкретна назва залишається сюрпризом: видавництво продовжує обліковувати книжки, які вдалося врятувати. Таке "побачення наосліп" може познайомити читача з історією, яку він сам не обрав би, але яка зрештою стане улюбленою. За перший день акції #книголав отримав понад 3 тисячі замовлень – і це надзвичайно тішить.

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Кожен примірник коштує 300 гривень. Двох однакових книжок не буде: кожна має власні сліди пожежі та свою історію порятунку. Відправлення замовлень розпочнеться в листопаді.

Я не знаю, скільки таких книжок нам вдасться продати. Але дуже хочу, щоб якомога більше з них опинилися у ваших бібліотеках,

– додає Світлана Павелецька.

Примірники розподілили на п'ять добірок / Фото з інстаграму #книголав

Відгукнулися на втрату й люди, які співпрацювали з видавництвом.

Наталка Денисенко, упорядниця збірки "Голос світла", зізналася: "Коли я побачила новину, то подумала: "Це наші книги, як вони так могли?". […] І це дуже боляче, тому що книги – це наша культура, наша мова".

Оля Цибульська додає: "Книжки мають пахнути кавою, а не димом. Саме в цьому видавництві народилася моя "Цвіти", тому мені особливо болить за людей, які вкладають душу в кожну сторінку, а потім змушені рятувати її з вогню. Купіть книжку, яка вціліла. Не з жалості – з любові й підтримки. Бо в ній досі живуть чиїсь мрії, безсонні ночі та віра в те, що слово здатне вистояти".

Телеведуча Оксана Гутцайт, яка брала участь у культурних і благодійних ініціативах видавництва, також наголосила на значенні проєкту: "Коли росія нищить українські книжки, вона намагається спалити саму нашу пам'ять і вбити душу нації. Але вогонь не здатен поглинути те, що в наших серцях! Ініціатива "Вогонь не дочитав" – це не просто шанс книжкам потрапити на полиці, а й важливе свідчення злочинів росії".

Ведучий Олексій Суханов реагує на новину про постраждалі книжки емоційно, нагадуючи нам про те, хто є нашим ворогом: "руська темрява вчергове палить українські книги. Біль. Але ці ниці, жалюгідні напади остаточно руйнують тези про "щелепи", "кісти" й іншу затхлу маячню. Бо ніщо не загрожує "руській цвілі" так, як основа народу – його мова, культура, коди, які загартовуються і міцнішають у цьому полумʼї московитської ненависті".

Книжки, які могли перетворитися на попіл, тепер чекають на читачів.

Дякую вам за те, що вже вдруге за три місяці допомагаєте нам підніматися з попелу,

– звертається до читачів Світлана Павелецька.

Наостанок залишимо слова цьогорічної дикторки Радіодиктанту 2026 Даші Астаф'євої, яка також підтримала ініціативу видавництва: "Це книжки, які додадуть шарму кожній бібліотеці. Тим паче, вони з історії, яку, сподіваюсь, наше покоління ніколи більше не повторить. Але ми про це маємо пам'ятати, нехай отаким маленьким злом, опаленими краями. Це краще, аніж помилки й повторення таких жахливих подій".