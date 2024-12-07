Вчені з Університету Нового Південного Уельсу у Сіднеї, що в Австралії, створили протонний акумулятор, використовуючи тетраамінобензохінон. Що відомо про цю батареї та її перспективи – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Interesting Engineering.

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Що відомо про протонну батарею

Команда створила перезаряджувану протонну батарею на основі тетраамінобензохінону, який забезпечує швидке переміщення протонів для ефективного зберігання енергії. Акумулятор демонструє довговічність, швидке накопичення енергії та стабільну роботу навіть за низьких температур.

Ця технологія може змінити галузь енергозберігання, зокрема для електромобілів і мережевих систем. Протонні батареї є екологічною альтернативою літій-іонним, які залежать від обмежених ресурсів. Використання протонів, найменших іонів із високою щільністю енергії, підвищує ефективність і безпеку завдяки негорючим електролітам.

Матеріал тетраамінобензохіл в аноді демонструє високу ємність, довговічність у вигляді 3 500 циклів заряджання і стабільність навіть за низьких температур. Це робить батарею перспективною для мережевих систем, які сприяють інтеграції відновлюваних джерел енергії.

Подальші дослідження спрямовані на розробку матеріалів із вищою напругою для покращення продуктивності батарей і водневої промисловості. Ефективне зберігання протонів може спростити транспортування і використання водню як чистого енергоносія.