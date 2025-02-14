Чернобыльская зона отчуждения остается одной из самых загадочных и жутких локаций в мире. 24 Канал собрал пять самых знаковых фото из Чернобыля.

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Колесо обозрения в Припяти

Желтое чертово колесо в парке аттракционов – один из самых известных символов Чернобыля. Аттракционы должны были заработать 1 мая 1986 года, но взрыв на ЧАЭС навсегда оставил их неподвижными.

Как выглядит колесо обозрения в Припяти / Фото 24 Канала

Руины четвертого энергоблока ЧАЭС

Снимки разрушенного энергоблока являются одними из самых знаковых в истории. Они напоминают о трагедии и усилиях людей, которые укрощали ее последствия.

Как выглядел 4 энергоблок ЧАЭС после взрыва / Фото GettyImages

Ликвидаторы очищают крышу третьего реактора

Сначала рабочие пытались очистить крышу от радиоактивных обломков с помощью западногерманских, японских и российских роботов, но машины не могли справиться с экстремальным уровнем радиации, поэтому власти решили использовать людей.

На некоторых участках рабочие не могли находиться дольше 40 секунд, прежде чем полученная ими радиация достигала максимальной разрешенной дозы, которую человек должен получить за всю свою жизнь.

Ликвидаторы на крыше 3 энергоблока ЧАЭС / Фото из открытых источников

Кладбище транспортных средств вблизи ЧАЭС

На этой фотографии, сделанной 10 ноября 2000 года, радиоактивно загрязненные транспортные средства стоят возле Чернобыльской АЭС.

Около 1 350 советских военных вертолетов, автобусов, бульдозеров, цистерн, транспортеров, пожарных машин и машин скорой помощи были использованы во время ликвидации последствий ядерной аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Все они были облучены во время ликвидации последствий аварии.

Облученные транспортные средства вблизи ЧАЭС / Фото Efrem Lukatsky / AP

"Слоновая нога" в Чернобыле

В результате аварии на Чернобыльской АЭС появился один из самых опасных объектов на Земле – "Слоновая нога". Это застывшая радиоактивная масса, образованная расплавленными материалами реактора, такими как ядерное топливо, бетон и сталь.

Изначально этот объект излучал 10 000 рентгенов в час, что было достаточно, чтобы привести к летальному исходу за несколько минут.

Через десять лет после катастрофы ученые смогли сфотографировать радиоактивную массу внутри реактора. Излучение было настолько интенсивным, что мешало проявлению пленки.

На одной из фотографий изображен Артур Корнеев, заместитель директора объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС, который проводил исследования в зоне катастрофы.

Артур Корнеев возле "Слоновой ноги" / Фото US Departmet of Energy

К слову, российская армия в ночь на 14 февраля атаковала ударным БПЛА саркофаг над разрушенным 4 энергоблоком Чернобыльской АЭС. В ГСЧС сообщили, что после удара вражеского дрона по укрытию показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.