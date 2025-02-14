Чорнобильська зона відчуження залишається однією з найбільш загадкових та моторошних локацій у світі. 24 Канал зібрав п'ять найбільш знакових фото з Чорнобиля.

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Колесо огляду у Прип’яті

Жовте чортове колесо в парку атракціонів – один із найвідоміших символів Чорнобиля. Атракціони мали запрацювати 1 травня 1986 року, але вибух на ЧАЕС назавжди залишив їх нерухомими.

Як виглядає колесо огляду у Прип'яті / Фото 24 Каналу

Руїни четвертого енергоблока ЧАЕС

Знімки зруйнованого енергоблока є одними із найбільш знакових в історії. Вони нагадують про трагедію та зусилля людей, які приборкували її наслідки.

Як виглядав 4 енергоблок ЧАЕС після вибуху / Фото GettyImages

Ліквідатори очищають дах третього реактора

Спочатку робітники намагалися очистити дах від радіоактивних уламків за допомогою західнонімецьких, японських і російських роботів, але машини не могли впоратися з екстремальним рівнем радіації, тому влада вирішила використати людей.

На деяких ділянках робітники не могли перебувати довше 40 секунд, перш ніж отримана ними радіація досягала максимальної дозволеної дози, яку людина має отримати за все своє життя.

Ліквідатори на даху 3 енергоблоку ЧАЕС / Фото з відкритих джерел

Кладовище транспортних засобів поблизу ЧАЕС

На цій фотографії, зробленій 10 листопада 2000 року, радіоактивно забруднені транспортні засоби стоять біля Чорнобильської АЕС.

Близько 1 350 радянських військових вертольотів, автобусів, бульдозерів, цистерн, транспортерів, пожежних машин і машин швидкої допомоги були використані під час ліквідації наслідків ядерної аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Всі вони були опромінені під час ліквідації наслідків аварії.

Опромінені транспортні засоби поблизу ЧАЕС / Фото Efrem Lukatsky / AP

"Слонова нога" в Чорнобилі

У результаті аварії на Чорнобильській АЕС з'явився один із найнебезпечніших об'єктів на Землі – "Слонова нога". Це застигла радіоактивна маса, утворена розплавленими матеріалами реактора, такими як ядерне паливо, бетон і сталь.

Спочатку цей об'єкт випромінював 10 000 рентгенів на годину, що було достатньо, щоб призвести до летального результату за кілька хвилин.

Через десять років після катастрофи вчені змогли сфотографувати радіоактивну масу всередині реактора. Випромінювання було настільки інтенсивним, що заважало проявленню плівки.

На одній з фотографій зображено Артура Корнєєва, заступника директора об'єкта "Укриття" на Чорнобильській АЕС, який проводив дослідження в зоні катастрофи.

Артур Корнєєв біля "Слонової ноги" / Фото US Departmet of Energy

До слова, російська армія в ніч на 14 лютого атакувала ударним БпЛА саркофаг над зруйнованим 4 енергоблоком Чорнобильської АЕС. В ДСНС повідомили, що після удару ворожого дрона по укриттю показники радіаційного фону залишаються в межах норми.