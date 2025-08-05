Эту награду учредили в 1969 году в Великобритании. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Читомо.

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Как появилась Букеровская премия?

В 2005 году появилась также "Международная Букеровская премия". Ее присуждают за произведения, которые были переведены на английский.

Зато "обычную" Букеровскую премию предоставляют гражданам Великобритании, Ирландии или Зимбабве за произведение написанное на английском языке. Победитель получает денежный приз – сейчас он составляет 50 тысяч фунтов стерлингов.



Букеровская премия очень престижная / Фото Pexels

Кто присуждает Букера?

Премией занимается Консультативный комитет, состав которого обновляется ежегодно. В него входят два издателя, а также по одному представителю от писателей, литературных агентов, книготорговцев, библиотек и Фонда Букеровской премии.

Кроме того, в состав комитета входит председатель совета директоров "Воокер" и еще одно должностное лицо, представляющее компанию.

Сколько победителей может быть?

Ежегодно на премию подают более сотни книг. Сначала комитет формирует общий список этих произведений. Уже потом публикуют так называемый "длинный список Букера", однако даже в него входят уже 20 – 25 книг. Уже из этого списка формируют следующий – в него входят уже всего 6 литературных произведений.

Однако победитель всего один. Его объявляют в октябре на специальной церемонии. Кстати, жюри Букеровской премии состоит из 5 человек. Именно они формируют длинный и короткий списки лауреатов.

Эта премия считается одной из самых престижных в литературе. Авторы, чьи произведения становятся лауреатами, получают определенный статус в мире литературы и некий знак качества к их творчеству.

К слову, в 1915 году Ивана Франко выдвинули на Нобелевскую премию по литературе, но письмо с номинацией поступило с задержкой. Другие украинские писатели, такие как Лина Костенко и Василий Стус, также были номинированы, но ни один украинец не получил премию по литературе.