Цю нагороду започаткували у 1969 році у Великій Британії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Читомо.

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Як з'явилась Букерівська премія?

У 2005 році з'явилась також "Міжнародна Букерівська премія". Її присуджують за твори, які були перекладені на англійську.

Натомість "звичайну" Букерівську премію надають громадянам Великої Британії, Ірландії чи Зімбабве за твір написаний англійською мовою. Переможець отримує грошовий приз – зараз він становить 50 тисяч фунтів стерлінгів.



Букерівська премія дуже престижна / Фото Pexels

Хто присуджує Букера?

Премією опікується Дорадчий комітет, склад якого оновлюється щороку. До нього входять два видавці, а також по одному представнику від письменників, літературних агентів, книготорговців, бібліотек та Фонду Букерівської премії.

Крім того, до складу комітету входить голова ради директорів "Вооker" та ще одна посадова особа, яка представляє компанію.

Скільки переможців може бути?

Щороку на премію подають понад сотню книг. Спершу комітет формує загальний список цих творів. Вже згодом публікують так званий "довгий список Букера", проте навіть до нього входять вже 20 – 25 книг. Вже з цього списку формують наступний – до нього входять вже всього 6 літературних творів.

Однак переможець всього один. Його оголошують у жовтні на спеціальній церемонії. До речі, журі Букерівської премії складається з 5 людей. Саме вони формують довгий та короткий списки лауреатів.

Ця премія вважається однією із найпрестижніших в літературі. Автори, чиї твори стають лауреатами, отримують певний статус у світі літератури та такий собі знак якості до їхньої творчості.

До слова, у 1915 році Івана Франка висунули на Нобелівську премію з літератури, але лист з номінацією надійшов із затримкою. Інші українські письменники, такі як Ліна Костенко та Василь Стус, також були номіновані, але жоден українець не отримав премію з літератури.