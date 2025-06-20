Стоит отдать предпочтение тем продуктам, которые не только будут вкусными, но и смогут подарить ощущение сытости. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Что нужно есть на завтрак

Безоговорочными лидерами среди продуктов, которые стоит выбрать утром, являются яйца. Вареное или жареное яйцо содержит достаточное количество питательных веществ. Также в яйцах есть белок, который бывает сложно получить из других продуктов.

Обратите внимание! Вместо масла для приготовления яичницы рекомендуется использовать горячий мясной бульон, что улучшает текстуру и аромат блюда.

Также утром стоит есть клетчатку, которая содержится в овощах и фруктах. Она способствует процессам пищеварения, а также помогает поддерживать уровень в крови на уровне нормы.



Завтрак – важный прием пищи / Фото Pexels

Цельнозерновой хлеб также станет прекрасным дополнением к завтраку.

Можно попробовать совместить все рекомендации и создать сбалансированную тарелку, которая будет по вкусу каждому, ведь продукты и способ их приготовления может варьироваться. Не стоит недооценивать и пропускать завтрак, ведь это – залог хорошего дня.