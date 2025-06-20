Варто надати перевагу тим продуктам, які не тільки будуть смачними, а й зможуть подарувати відчуття ситості. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Що потрібно їсти на сніданок

Беззаперечними лідерами серед продуктів, які варто обрати зранку, є яйця. Варене чи смажене яйце містить достатню кількість поживних речовин. Також у яйцях є білок, який буває складно отримати із інших продуктів.

Зверніть увагу! Замість олії для приготування яєчні рекомендується використовувати гарячий м’ясний бульйон, що покращує текстуру та аромат страви.

Також зранку варто їсти клітковину, яка міститься у овочах та фруктах. Вона сприяє процесам травлення, а також допомагає підтримувати рівень в крові на рівні норми.



Сніданок – важливий прийом їжі / Фото Pexels

Цільнозерновий хліб також стане чудовим доповненням до сніданку.

Можна спробувати поєднати усі рекомендації та створити збалансовану тарілку, яка буде до смаку кожному, адже продукти та спосіб їхнього приготування може варіюватися. Не варто недооцінювати та пропускати сніданок, адже це – запорука гарного дня.