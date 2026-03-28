На платформе тредс мы наткнулись на интересный пост, svitlana.lopuhova, который напомнил нам о культовой жестянке, которая когда-то была во многих украинских семьях.

Смотрите также Необычный холодный кофе: бариста показала, как сделать эспрессо – "Живчик"

Какие вещи раньше прятали в жестяных банках?

Обычная металлическая жестянка, из-под кофе или других продуктов, оказалась универсальным сокровищем для хранения всего, что только можно представить: гвозди, шурупы, гайки, пуговицы, черви для рыбалки, лавровые листья, окурки, нитки, пепельницы и даже небольшие деньги или сахар.

Для многих она стала маленьким домашним архивом, который передавался из поколения в поколение и служил надежным хранилищем для "важных мелочей". Такая простая и одновременно уникальная вещь не только хранила бытовые мелочи, но и вызвала волну ностальгии.

Смотрите также Все это делали, но никто не знает, зачем: почему мы на самом деле цокаем на застольях

Как необычно можно использовать жестяную банку?

Банки – это один из тех привычных предметов, которые часто выбрасывают после использования. Но на самом деле их можно превратить в практичные и стильные вещи для дома и сада, рассказывает thespruse.com.

Садовые вазы для цветов

Пробейте дно для дренажа, добавьте грунт и семена – и у вас готова компактная ваза для кухни или балкона.

Организация канцелярии

Можно использовать для хранения ручек, скрепок, маркеров. Установив их на доску или прямо на стену, вы получите компактную и удобную систему организации.

Контейнер для творческих инструментов

Жестянки можно использовать для хранения красок, мела и кисточек. А еще можно позволить детям их украшать, совмещая творчество с практичностью.

Подсвечники и декоративные фонари

Пробив отверстия для вентиляции, банки превращаются в красивые подсвечники, отбрасывающие интересные узоры света. А окрашенные банки прекрасно впишутся в интерьер.

Какие еще интересные новинки стоит прочитать?