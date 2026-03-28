На платформі тредс ми натрапили на цікавий пост, svitlana.lopuhova, який нагадав нам про культову бляшанку, яка колись була у багатьох українських родинах.

Дивіться також Незвична холодна кава: бариста показала, як зробити еспресо – "Живчик"

Які речі раніше ховали у бляшанках?

Звичайна металева бляшанка, з-під кави чи інших продуктів, виявилася універсальним скарбом для зберігання всього, що тільки можна уявити: цвяхи, шурупи, гайки, ґудзики, черв'яки для рибалки, лаврове листя, недопалки, нитки, попільнички і навіть невеликі гроші або цукор.

Як раніше використовували бляшанки

Для багатьох вона стала маленьким домашнім архівом, який передавався з покоління в покоління і служив надійним сховищем для "важливих дрібниць". Така проста й водночас унікальна річ не лише зберігала побутові дрібниці, а й викликала хвилю ностальгії.

Дивіться також Всі це робили, але ніхто не знає, навіщо: чому ми насправді цокаємсь на застіллях

Як незвичайно можна використати бляшанку?

Бляшанки – це один із тих звичних предметів, які часто викидають після використання. Але насправді їх можна перетворити на практичні та стильні речі для дому й саду, розповідає thespruse.com.

Садові вази для квітів

Пробийте дно для дренажу, додайте ґрунт і насіння – і у вас готова компактна ваза для кухні чи балкону.

Організація канцелярії

Можна використовувати для зберігання ручок, скріпок, маркерів. Встановивши їх на дошку або прямо на стіну, ви отримаєте компактну і зручну систему організації.

Контейнер для творчих інструментів

Бляшанки можна використовувати для зберігання фарб, крейди та пензликів. А ще можна дозволити дітям їх прикрашати, поєднуючи творчість із практичністю.

Свічники та декоративні ліхтарі

Пробивши отвори для вентиляції, банки перетворюються на красиві свічники, що відкидають цікаві візерунки світла. А пофарбовані банки чудово впишуться в інтер'єр.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?