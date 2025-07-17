Интересно, что в 2023 году Япония была среди лидеров стран, где пользователи используют эмодзи. Об этом и других фактах пишет 24 Канал со ссылкой на Brandwatch.

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Какой эмодзи любимый в сети?

Считается, что чаще всего используют эмодзи со слезами. Говорится именно о эмодзи, что показывает эмоцию глубокой печали и тоски. Именно его чаще всего добавляют к "любимым".

Также среди популярных до сих пор есть эмодзи со слезами от смеха. Недавно его признали не очень крутым в интернете. В сети можно найти много высказываний относительно того, что люди, которые его используют, пугают.

"Враждебный" эмодзи

Настроения пользователей вокруг эмодзи пальца вверх становятся все хуже. Часто люди соглашаются, что это выглядит почти агрессивно в коммуникации. Также считается, что использование этого эмодзи старит пользователей.



Эмодзи часто используют во время переписки в сети / Фото Pexels

Кто чаще использует эмодзи?

Согласно статистике 2024 года 58% мужчин ставили эмодзи в своих сообщениях. Среди женщин эта цифра достигает всего 42%.

В то же время мужчины чаще используют именно негативные эмодзи.

Книга полностью с эмодзи

Сейчас уже никого не удивишь сообщениями или даже официальными заявлениями, которые состоят полностью из эмодзи. Однако китайский художник Сюй Бин пошел дальше. Он написал роман "Книга с земли", который состоит полностью из эмодзи.

В центре сюжета – один день из жизни муниципального служащего.

Когда появились первые эмодзи

Во время раскопок в Каркамише, Турция, археологи обнаружили то, что считается самым древним эмодзи, который когда-либо видели. Находка представляет собой раскрашенное изображение улыбающегося лица на глиняном кувшине для щербета. Ориентировочно это датируется примерно 1700 годом до нашей эры.

К слову, концерт Live Aid, что прошел 13 июля 1985 года, стал крупнейшей телевизионной трансляцией в истории, охватив 2 миллиарда зрителей в более чем 150 странах. Благодаря концерту, организованном для помощи Эфиопии, удалось собрать 283,6 миллиона долларов, а участие приняли такие исполнители, как Queen, Дэвид Боуи и Мадонна.

