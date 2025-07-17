Цікаво, що у 2023 році Японія була серед лідерів країн, де користувачі використовують емодзі. Про це та інші факти пише 24 Канал із посиланням на Brandwatch.

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Який емодзі улюблений у мережі?

Вважається, що найчастіше використовують емодзі зі сльозами. Мовиться саме про емодзі, що показує емоцію глибокого суму та туги. Саме його найчастіше додають до "улюблених".

Також серед популярних досі є емодзі зі сльозами від сміху. Нещодавно його визнали не дуже крутим в інтернеті. В мережі можна знайти багато висловлювань стосовно того, що люди, які його використовують, лякають.

"Ворожий" емодзі

Настрої користувачів навколо емодзі пальця вгору стають все гіршими. Часто люди погоджуються, що це виглядає майже агресивно у комунікації. Також вважається, що використання цього емодзі старить користувачів.



Емодзі часто використовують під час листування у мережі / Фото Pexels

Хто частіше використовує емодзі?

Відповідно до статистики 2024 року 58% чоловіків ставили емодзі у своїх дописах. Серед жінок ця цифра сягає всього 42%.

Водночас чоловіки частіше використовують саме негативні емодзі.

Книга повністю з емодзі

Зараз вже нікого не здивуєш дописами чи навіть офіційними заявами, які складаються повністю з емодзі. Однак китайський художник Сюй Бін пішов далі. Він написав роман "Книга з землі", який складається повністю з емодзі.

У центрі сюжету – один день з життя муніципального службовця.

Коли з'явились перші емодзі

Під час розкопок у Каркаміші, Туреччина, археологи виявили те, що вважається найдавнішим емодзі, який коли-небудь бачили. Знахідка являє собою розфарбоване зображення усміхненого обличчя на глиняному глечику для щербету. Орієнтовно це датується приблизно 1700 роком до нашої ери.

До слова, концерт Live Aid, що пройшов 13 липня 1985 року, став найбільшою телевізійною трансляцією в історії, охопивши 2 мільярди глядачів у понад 150 країнах. Завдяки концерту, організованому для допомоги Ефіопії, вдалося зібрати 283,6 мільйона доларів, а участь взяли такі виконавці, як Queen, Девід Боуї та Мадонна.

