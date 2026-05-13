Артисты из Украины неоднократно пользовались такой возможностью. О том, кто из украинцев выступал под чужим флагом и как сложились их выступления, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Аутсайдеры и фавориты: какие страны ни разу не выигрывали Евровидение

Анастасия Приходько

В 2009 году Анастасия Приходько была одной из главных фавориток украинского национального отбора с песней "Mamo". Однако ее дисквалифицировали якобы из-за "нарушения регламента".

Не желая терять год, певица подалась на российский отбор, где успешно победила. В финале в Москве Приходько вышла на сцену и исполнила песню частично на украинском, частично на русском. В итоге она заняла 11 место.

Анастасия Приходько – "Mamo": смотрите видео

Заметим, что позже, после 2014 года, Приходько публично отказалась от российских наград.

Эдуард Романюта

Тернопольский певец Эдуард Романюта несколько раз пробовался на украинский нацотбор, но успеха не достиг. Однако в 2015 году, когда Украина отказалась от участия в конкурсе из-за боевых действий на востоке, он победил на молдавском отборе с энергичной композицией "I Want Your Love".

Эдуард Романюта – "I Want Your Love": смотрите видео

Однако в финал Романюта так и не попал. Певец занял 11 место в полуфинале.

Никита Алексеев

В 2018 году Никита Алексеев, известный как ALEKSEEV, представлял Беларусь. Его проникновенная песня "Forever" в финале белорусского отбора получила самые высокие баллы как от жюри, так и от телезрителей.

Никита Алексеев – "Forever": смотрите видео

Выступление Алексеева в Лиссабоне запомнилось эмоциональностью, но также завершилось в полуфинале.

Кто не смог попасть на конкурс, хоть пытался?

В 2025 году Александр Тесленко (TESLENKO) сначала подался на украинский отбор, но впоследствии отозвал заявку и попробовал силы в Сан-Марино. С песней "Storm" он уверенно прошел в финал национального отбора, где занял 3 место.

Александр Тесленко – "Storm": смотрите видео

Кроме того, молодая украинская певица Мария Сур дважды пыталась пробиться на конкурс и представлять Швецию. В 2023 году с песней "Never Give Up" она дошла до финала, а в 2024 году с композицией "When I'm Gone" также квалифицировалась в финал и заняла 7 место. Однако представлять Швецию на Евровидении ей не удалось.

Мария Сур – "Never Give Up": смотрите видео

Кто будет представлять Украину на Евровидении в 2026 году?

12 февраля Общественное официально подтвердило, что певица LELÉKA представит Украину на юбилейном 70 песенном конкурсе Евровидение.

LELÉKA – Ridnym: смотрите видео

После победы в финале "Отбора-2026" артистка подписала контракт с Общественным, который закрепил за ней статус представительницы Украины на юбилейном 70 песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Вене.

На сцену Евровидения-2026 она выйдет во второй половине второго полуфинала, который состоится 14 мая.

Интересно! Украина остается одной из двух стран, которые еще ни разу не выбывали на стадии полуфинала Евровидения.

Кто из украинцев получил наибольшее количество баллов за всю историю Евровидения?

Украинская группа Kalush Orchestra занимает второе место по количеству набранных баллов за всю историю Евровидения. На конкурсе 2022 года в итальянском Турине группа с песней "Stefania" получила 631 балл.

Тогда Украина также установила рекорд по количеству баллов от телезрителей, получив 439 пунктов. До абсолютного максимума по результатам зрительского голосования украинцам не хватило лишь 29 баллов.

В то же время самый высокий результат в истории конкурса до сих пор принадлежит португальскому певцу Сальвадору Собралу. В 2017 году в Киеве он победил с песней Amar Pelos Dois, набрав рекордные 758 баллов, что принесло Португалии первую победу за 53 года участия в конкурсе.