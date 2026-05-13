Артисти з України неодноразово користувалися такою можливістю. Про те, хто з українців виступав під чужим прапором та як склалися їх виступи, розповідає 24 Канал.

Анастасія Приходько

У 2009 році Анастасія Приходько була однією з головних фавориток українського національного відбору з піснею "Mamo". Однак її дискваліфікували начебто через "порушення регламенту".

Не бажаючи втрачати рік, співачка подалася на російський відбір, де успішно перемогла. У фіналі в Москві Приходько вийшла на сцену і виконала пісню частково українською, частково російською. У підсумку вона посіла 11 місце.

Зауважимо, що пізніше, після 2014 року, Приходько публічно відмовилася від російських нагород.

Едуард Романюта

Тернопільський співак Едуард Романюта кілька разів пробувався на український нацвідбір, але успіху не досяг. Однак у 2015 році, коли Україна відмовилася від участі в конкурсі через бойові дії на сході, він переміг на молдовському відборі з енергійною композицією "I Want Your Love".

Однак до фіналу Романюта так і не потрапив. Співак посів 11 місце в півфіналі.

Микита Алексєєв

У 2018 році Микита Алексєєв, відомий як ALEKSEEV, представляв Білорусь. Його прониклива пісня "Forever" у фіналі білоруського відбору отримала найвищі бали як від журі, так і від телеглядачів.

Виступ Алексєєва у Лісабоні запам'ятався емоційністю, але також завершився в півфіналі.

Хто не зміг потрапити на конкурс, хоч намагався?

У 2025 році Олександр Тесленко (TESLENKO) спочатку подався на український відбір, але згодом відкликав заявку і спробував сили в Сан-Марино. З піснею "Storm" він упевнено пройшов до фіналу національного відбору, де посів 3 місце.

Крім того, молода українська співачка Марія Сур двічі намагалася пробитися на конкурс та представляти Швецію. У 2023 році з піснею "Never Give Up" вона дійшла до фіналу, а у 2024 році з композицією "When I'm Gone" також кваліфікувалася до фіналу і посіла 7 місце. Однак представляти Швецію на Євробаченні їй не вдалося.

Хто представлятиме Україну на Євробаченні у 2026 році?

12 лютого Суспільне офіційно підтвердило, що співачка LELÉKA представить Україну на ювілейному 70 пісенному конкурсі Євробачення.

Після перемоги у фіналі "Відбору-2026" артистка підписала контракт із Суспільним, який закріпив за нею статус представниці України на ювілейному 70 пісенному конкурсі Євробачення, що пройде у Відні.

На сцену Євробачення-2026 вона вийде у другій половині другого півфіналу, який відбудеться 14 травня.

Цікаво! Україна залишається однією з двох країн, які ще жодного разу не вибували на стадії півфіналу Євробачення.

Хто з українців здобув найбільшу кількість балів за всю історію Євробачення?

Український гурт Kalush Orchestra посідає друге місце за кількістю набраних балів за всю історію Євробачення. На конкурсі 2022 року в італійському Турині гурт із піснею "Stefania" здобув 631 бал.

Тоді Україна також встановила рекорд за кількістю балів від телеглядачів, отримавши 439 пунктів. До абсолютного максимуму за результатами глядацького голосування українцям не вистачило лише 29 балів.

Водночас найвищий результат в історії конкурсу досі належить португальському співаку Сальвадору Собралу. У 2017 році в Києві він переміг із піснею Amar Pelos Dois, набравши рекордні 758 балів, що принесло Португалії першу перемогу за 53 роки участі у конкурсі.