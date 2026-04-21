О том, кто на самом деле совершил первое кругосветное путешествие, пишет History.

Смотрите также Властелин 80 городов и тысяч сел: кого из украинцев называли "некоронованным королем Руси"

Почему Магеллан не смог совершить кругосветное путешествие?

Магеллан отправился в свою знаменитую экспедицию в сентябре 1519 года, стремясь открыть западный маршрут к богатым специями Восточным Индиям, расположенным на территории современной Индонезии.

Ему удалось провести флот через Атлантический океан, пролив на юге Южной Америки и просторы Тихого океана. Впрочем, сам мореплаватель не завершил путешествие – он погиб во время столкновения с туземцами на филиппинском острове Мактан.

Фердинанд Магеллан / Портрет мореплавателя

После его смерти экспедиция не остановилась. В сентябре 1522 года один из кораблей вернулся в Испанию, завершив первое кругосветное путешествие. Из 260 членов экипажа домой добрались только 18.

Кого можно считать первым человеком, который оплыл земной шар?

Чаще всего это первенство приписывают Хуану Себастьяну Элькано – баскскому мореплавателю, который после гибели Магеллана возглавил экспедицию и привел корабль "Виктория" обратно в Испанию. Именно он и его команда первыми совершили полное кругосветное путешествие в рамках одной экспедиции.

Корабль "Виктория" / Фрагмент с карты Ортелиуса, 1590 год

Впрочем, существует и другая версия. Некоторые историки считают, что первым, кто фактически обогнул Землю в течение жизни, мог быть малаец Энрике. Он был рабом, которого Магеллан захватил в Малакке во время предыдущего путешествия в Ост-Индию в 1511 году. Впоследствии он служил переводчиком экспедиции вокруг света на островах Тихого океана.

Еще до большой экспедиции он путешествовал вместе с Магелланом на запад из Азии в Европу. Впоследствии Энрике отправился в новое путешествие через Атлантический и Тихий океаны, поэтому когда экспедиция добралась до Юго-Восточной Азии, он почти обошел земной шар и вернулся на свою родину.

После гибели Магеллана Энрике оставил экспедицию на Филиппинах и исчез. На тот момент его отделяли лишь сотни миль от Малакки. Если он таки вернулся на родину, именно он может считаться первым человеком, который оплыл земной шар.

Где находятся останки Магеллана?

Историк и глава Национальной исторической комиссии Филиппин Рене Эскаланте в комментарии для ABS-CBN рассказал, что после гибели Магеллана члены экспедиции пытались через правителя Хумабона добиться возвращения его тела для достойного захоронения. Однако никаких подтверждений того, что это произошло, нет.

Гибель Магеллана на острове Мактан / Картина неизвестного художника

Эскаланте, который ранее возглавлял кафедру истории в Университет Де Ла Саль, отметил, что местные жители вряд ли согласились бы отдать тело, ведь по их обычаям останки побежденных врагов могли храниться как военные трофеи.

По его словам, тело Магеллана, вероятно, осталось на Филиппинах, однако точное место его захоронения или хранения до сих пор остается неизвестным.

Почему Колумб – не первый человек, открывший Америку?