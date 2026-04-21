Про те, хто насправді здійснив першу кругосвітню подорож, пише History.

Чому Магеллан не зміг здійснити кругосвітню подорож?

Магеллан вирушив у свою знамениту експедицію у вересні 1519 року, прагнучи відкрити західний маршрут до багатих на спеції Східних Індій, розташованих на території сучасної Індонезії.

Йому вдалося провести флот через Атлантичний океан, протоку на півдні Південної Америки та простори Тихого океану. Втім, сам мореплавець не завершив подорож – він загинув під час сутички з тубільцями на філіппінському острові Мактан.

Фердинанд Магеллан / Портрет мореплавця

Після його смерті експедиція не зупинилася. У вересні 1522 року один із кораблів повернувся до Іспанії, завершивши першу кругосвітню подорож. Із 260 членів екіпажу додому дісталися лише 18.

Кого можна вважати першою людиною, яка обпливла земну кулю?

Найчастіше цю першість приписують Хуану Себастьяну Елькано – баскському мореплавцю, який після загибелі Магеллана очолив експедицію та привів корабель "Вікторія" назад до Іспанії. Саме він і його команда першими здійснили повну кругосвітню подорож у межах однієї експедиції.

Корабель "Вікторія" / Фрагмент з карти Ортеліуса, 1590 рік

Втім, існує й інша версія. Деякі історики вважають, що першим, хто фактично обігнув Землю протягом життя, міг бути малаєць Енріке. Він був рабом, якого Магеллан захопив в Малакці під час попередньої подорожі до Ост-Індії в 1511 році. Згодом він служив перекладачем експедиції навколо світу на островах Тихого океану.

Ще до великої експедиції він подорожував разом із Магелланом на захід з Азії до Європи. Згодом Енріке вирушив у нову подорож через Атлантичний і Тихий океани, тож коли експедиція дісталася Південно-Східної Азії, він майже обійшов земну кулю і повернувся до своєї батьківщини.

Після загибелі Магеллана Енріке залишив експедицію на Філіппінах і зник. На той момент його відділяли лише сотні миль від Малакки. Якщо він таки повернувся на батьківщину, саме він може вважатися першою людиною, яка обпливла земну кулю.

Де знаходяться останки Магеллана?

Історик і очільник Національної історичної комісії Філіппін Рене Ескаланте в коментарі для ABS-CBN розповів, що після загибелі Магеллана члени експедиції намагалися через правителя Хумабона домогтися повернення його тіла для гідного поховання. Однак жодних підтверджень того, що це сталося, немає.

Загибель Магеллана на острові Мактан / Картина невідомого художника

Ескаланте, який раніше очолював кафедру історії в Університет Де Ла Саль, зазначив, що місцеві жителі навряд чи погодилися б віддати тіло, адже за їхніми звичаями останки переможених ворогів могли зберігатися як воєнні трофеї.

За його словами, тіло Магеллана, ймовірно, залишилося на Філіппінах, однак точне місце його поховання або зберігання досі залишається невідомим.

