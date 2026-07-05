Впервые насладиться ею поклонники "Гомона" смогли 31 мая, когда и состоялась ее премьера в Органном зале. Мне же посчастливилось попасть на концерт на следующий день, 1 июня. И я могу без тени сомнения сказать, что вам обязательно нужно услышать обновленную программу. Гарантирую, вы получите огромное удовольствие!

Обратите внимание Хор "Гомин" поразил суммой, которую собрал для ВСУ во время мирового турне

Хор "Гомин" я для себя открыл почти год назад. Думаю, как и большинство людей, кому попался тот самый вирусный ролик с отрывком песни "Цей сон". Я настолько влюбился в пение хористов, что после этого посетил еще несколько концертов, в частности, с рождественской программой. И я очень обрадовался, когда меня пригласили послушать обновленную программу и поделиться своими впечатлениями от нее.

По доброй традиции я приехал в Органный зал заранее. И хотя до выступления оставалось больше часа, у здания уже собралось немало людей: и взрослых, и детей, и большие компании друзей, и те, кто пришел в одиночку, чтобы насладиться "Гомоном". Все это – яркая демонстрация того, что хор полюбился людям настолько, что спрос на его концерты не утихает. Кстати, это подтвердило и то, что на тур с обновленной программой были солд-ауты!

"Водограй" у Ниагарского водопада и почти год в пути

Прежде чем попасть на концерт, у меня была возможность пообщаться с командой Органного зала. Так, содиректор Иван Остапович заметил, что не все до конца осознали свои ощущения после такого длительного гастрольного тура, который плавно переходит в новый. Собственно, через несколько дней "Гомин" отправлялся по Украине, представляя программу "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться 2.0".

У меня и у всех хористов, в принципе, ощущение проделанной большой работы. Это однозначно. Конечно, организм устает, но мы стараемся где-то отдохнуть, где это возможно. Но когда начинался этот тур, Вадим говорил: "Готовьтесь, что целый год вас дома не будет". И так оно, в принципе, и есть. И, в принципе, все на это настроены, и ощущение прекрасное. Людям это нравится.

Не быть дома практически целый год – очень изнурительно. Поэтому мне и стало интересно, откуда же черпается энергия для того, чтобы раз за разом поражать слушателей своим фантастическим пением. По словам Ивана, следует помнить, что перед нами – профессиональные музыканты, которые понимают, как работать со своим голосом. Они знают, когда нужно дать себе отдохнуть.

Конечно, все они еще молоды и отдаются делу на полную. Силы черпаются из того, что спрос не утихает, и из того, что люди ходят, ходят и ходят. Это, по сути, тот самый энерджайзер, который, в принципе, дает силы.

А как на сам Органный зал повлиял бешеный успех хора "Гомин"? Иван отметил, что программа "Цей хор, цей хор" всегда была популярной. В то же время ее успех повлиял и на другие концерты хора. Полный зал был и на украинском барокко, и на Литургии Колессы.

Иван добавил, что благодаря "Гомину" те, кто раньше мог не интересоваться органом или другим искусством, теперь знают об Органном зале. И это оказывает положительное влияние. Что же касается работы Органного зала, то он продолжает работать как и раньше. По его словам, команда работает в штатном режиме и была готова к большой нагрузке. Собственно, в Органном зале нет отпусков, закрытия сезона, поэтому он открыт круглый год. Например, в мае состоялось 65 концертов. И в Органном зале все полны энергии, у них своеобразный марафон, который длится постоянно.

Мне также стало интересно, кто же этот тестовый слушатель, на котором отрабатывают новый материал, который попадает в будущую программу. Как говорит Иван, публичных исследований не проводят, ведь это не научная работа, а эмоциональное начало. Собственно, накануне состоялась премьера обновленной программы, и все прошло хорошо. В то же время он подчеркнул, что следует понимать: разная публика будет реагировать по-разному.

Кроме того, хор публикует фрагменты песен в соцсетях, которые тоже получают определенный отклик. Это, как говорит Иван, современный способ определить, нашла ли та или иная композиция отклик у слушателя.

Отрывок из песни "Ой, летіли дикі гуси": смотрите видео

Ну и учитывая, что билеты на всеукраинский тур раскупаются довольно быстро, мы понимаем, что это находит отклик у людей. Если бы мы запустили всеукраинский тур, а у нас нигде ничего не продалось, значит, что-то не так. А так это не так, а значит, это работает.

Людмила Бурда, SMM-менеджер, была тем человеком, благодаря которому в сети появился отрывок исполнения песни "Цей сон", который стал вирусным. И вот мне стало интересно, как изменилась ее жизнь за этот почти год.

Работы стало больше, но я иногда ловлю себя на мысли, насколько все круто. И насколько я нахожусь в этом потоке, среди таких талантливых, крутых людей. То есть для меня это тоже рост. Рост вместе с командой, рост просто мой. И это очень-очень круто – быть на этой волне, быть причастной, общаться. И запросы, съемки, встречи с журналистами или фотографами, освещать, что главное, эти события.

Людмила добавила, что ее работа, как и работа ее коллеги Александра, – это именно то, что люди видят в своих смартфонах, во всех соцсетях, где есть Органный зал и "Гомин". И ей чрезвычайно приятно освещать все, что происходит. Также круто ездить в туры. Собственно, у нее была возможность отправиться с "Гомином" и в европейский тур, и в Северную Америку.

Увидеть и города, и наших украинцев за рубежом, нашу большую диаспору. И вместе с командой подарить им эту украинскую культуру. То есть для меня этот год очень классный.

Раз уж мы заговорили о гастролях, мне стало интересно, что же было для нее самым сложным. Людмила подумала и заметила, что для нее самое сложное, пожалуй, – это темп. Ведь сама работа очень интересная, но сложно было каждый день перемещаться с точки зрения логистики. Надо понимать, что дорога многих изматывает. Хотя, с другой стороны, есть те, кто умеет адаптироваться: поспать в автобусе, самолете и быть полным сил.

Что же касается самого яркого воспоминания из последних, то Людмиле на ум пришел Ниагарский водопад. Как она рассказывает, когда коллектив ехал в Оттаву, у них была остановка и возможность отдохнуть, а их отель находился буквально рядом с этой безумно популярной туристической достопримечательностью.

И у многих хористов с балкона, из окон был просто шум. Открываешь окно – и слышишь шум этого водопада. Ну и это было у нас просто прекрасное времяпрепровождение, когда мы пошли к водопаду, спустились вниз. И даже исполнили "Водограй". Это были такие нереальные эмоции, это действительно на всю жизнь.

Она также вспомнила день и ночь в Нью-Йорке, когда между концертами хотелось увидеть как можно больше и успеть все. Улыбаясь, она рассказывает, как после концертов она сказала, что хочет домой, на что содиректор Органного зала Тарас Демко предложил выпить чаю и поехать к Статуе Свободы.

И мы сели на этот паром, проплыли мимо, посмотрели. Я сейчас смотрю какие-то американские фильмы, просто ставлю на паузу и говорю себе: "Я там была. И там была, и я знаю, что находится за тем мостом". И это очень круто – иметь вот такие воспоминания.

Работы стало в 10 раз больше: как изменился Органный зал за этот год

С Тарасом Демко мы поговорили о том, как изменилась работа Органного зала, ведь понятно, что ее стало больше. Собственно, по его словам, темпы ускорились, а само ощущение работы изменилось. Да и с самого начала работы над хором "Гомин" ее стало вдвое больше, но ее удалось очень быстро оптимизировать. Когда же хор обрел новую популярность, работы стало в 10 раз больше, причем ее выполняла та же самая команда.

Кроме того, работы стало больше еще и потому, что часть команды начала работать над развитием Музея Соломии Крушельницкой, а также над Музеем Станислава Людкевича. Впоследствии появился еще и "Гомин Центр". Тарас также подчеркнул благотворительную составляющую, которую было сложно проработать, когда речь идет о нишевой музыке. Теперь же есть выход на огромную миллионную аудиторию, поэтому команда работает напрямую с крупными фондами, оказывая значительную и ощутимую поддержку тому, что сейчас очень важно.

Так, за все время, за весь тур хора "Гомин" было собрано 37 миллионов гривен (по состоянию на 1 июня – 24 Канал) – такие огромные деньги, колоссальные деньги. И эти средства пошли напрямую на то, что сейчас так необходимо, и мы видим отчеты военных, мы видим их искреннюю благодарность. И это очень вдохновляет.

Тарас подчеркнул, что команда Органного зала и является движущей силой перемен, которые происходят не только в пределах этого здания, но и далеко за его пределами. Собственно, речь идет как о Музее Крушельницкой, так и о "Гомин Центре". Работа с менеджментом музыкантов, органистов, инструменталистов, хора "Гомин".

И если подвести итог по этому вопросу, то да, люди узнали об Органном зале больше, потому что хор – наш главный амбассадор. Когда люди слышат наш хор в Киеве, они хотят также приехать в тот легендарный зал, из которого этот хор возник. Поэтому очень и очень важно работать в такое время.

Мы поговорили и о "Гомин Центре", в который, признаюсь, я еще ни разу не попадал, но обязательно исправлюсь и рекомендую вам. Как рассказал Тарас, речь идет о пространстве, пожалуй, беспрецедентном в нашей стране, которое занимается поиском своего голоса. По его словам, это пространство призвано служить, помогать людям, которые нас защищали. Это пространство для реабилитации ветеранов с помощью музыки и искусства.

Он вписан в экосистему Unbroken – крупного реабилитационного центра. Расположен он недалеко от Стрыйского парка – зеленая зона, красивая улица и очень красивое здание, у которого своя богатая история. Собственно, улица названа в честь композитора Ярослава Ярославенко.

В "Гомин Центре" почти ежедневно проходят занятия с ветеранами. Также там проводятся камерные концерты и другие мероприятия, связанные с искусством. А еще там зарождается интересный хор, добавил Тарас.

Люди, у которых есть своя работа, но которые обладают талантом к пению, приходят каждую неделю и поют. Также есть люди, которые приходят туда петь сольфеджио. То есть, наверное, это какая-то мечта, которая сбылась – возможность прийти в современное, красивое пространство и заниматься музыкой.

Что интересно, свое название "Гомин Центр" он получил задолго до того, как хор "Гомин" стал частью Органного зала. По словам Тараса, сначала казалось, что это произошло случайно, но сейчас он считает, что все это абсолютно неслучайно. Само же пространство команда стремится развивать, чтобы оно обретало новые смыслы.

Счастлив дарить людям украинскую песню: как готовились к обновленной программе

До выступления оставались считанные минуты, и мне представилась возможность попасть на финальную репетицию коллектива. Руководитель хора Вадим Яценко давал последние указания, после чего хористы разбежались, чтобы подготовиться к встрече со слушателями. На фоне всего этого мне удалось пообщаться с Романом Грабовенским, чье исполнение песни "Зелений гай" и харизма всегда завораживают слушателей. Он поделился своими впечатлениями от гастролей.

Отрывок из песни "Зелений гай" в исполнении Романа Грабовенского: смотрите видео

Это очень красивая история. И я очень счастлив, что у нас есть такая возможность – ездить, дарить людям украинскую песню как за рубежом, так и здесь, в Украине. И я считаю, что мечта артиста заключается именно в путешествиях по миру, где ты можешь ездить, давать концерты, петь, выступать и делиться просто частичкой своей души как артист с любыми людьми.

Мне стало интересно, а как проходила подготовка к обновленной программе, учитывая плотный график. По словам Романа, график, хотя и был плотным, но достаточно гибким, если учитывать, что приходилось преодолевать немалые расстояния, например, в Америке, когда хористы ехали по 7 – 8 часов. И в те дни, когда не было концертов, но были переезды, коллектив находил время на репетиции, чтобы программа совершенствовалась и по приезду в Украину слушатели получили только самое лучшее.

Что касается самой программы, то, по словам Романа, она более народная, содержит больше песен, известных людям. Первая же была более ретро, и некоторые песни до ее разучивания хорист даже никогда не слышал.

А вот с этой у меня так: "А, ну я знаю эту, я знаю эту, я знаю эту". Поэтому я думаю, людям она должна понравиться больше, потому что, думаю, люди даже слова песен будут знать. И я думаю, что им будет интересно услышать в нашем исполнении что-то действительно новое.

Поскольку накануне "Гомин" представил обновленную программу, мне и стало интересно, более ли активно ее восприняла публика и подпевали ли люди. Роман заметил, что в Органном зале как дома. И что ты словно на кухне поешь в кругу своей семьи. Конечно, люди не вскакивали с кресел, как, например, это делали в Европе или во время гастролей по Украине, ведь здесь другая стилистика концерта в плане света и звучания. Следует понимать, что в Органном зале хористы выступают без микрофонов. И здесь не так просто направить звук так, чтобы он долетел до абсолютно каждого уголка зала.

Маркиян Мандзюк – еще один харизматичный участник "Гомона", ролики с которым набирают бешеную популярность в сети. С ним я пообщался уже после концерта и попросил поделиться своими впечатлениями как от новой программы, так и от самого тура, ведь за этот почти целый год коллектив стал еще ближе и роднее.

Если бы чувство юмора могло воплотиться в человека, то это был бы Маркиян Мандзюк: смотрите видео

Честно говоря, это долгий труд. Во-первых, это очень долгий труд, мы очень много работали над этим. Во-вторых, на наши плечи действительно легла такая важная миссия. Первое – это то, что мы вносим большой вклад и собираем большие суммы для ВСУ, для наших воинов. Второе – то, что мы несем по миру, не по Европе, а по миру украинскую культуру. Наконец-то мы несем нашу украинскую культуру.

Мне стало интересно, сколько было иностранцев на концертах за рубежом. По словам Маркияна, их было достаточно. По его мнению, речь идет о 20 – 30 процентах слушателей. Что же касается самой гастрольной работы, то ее можно кратко описать так: приехали, отдохнули буквально один день и снова за работу.

А что касается обновленной программы и тура, в который "Гомин" отправился чуть ли не сразу после концерта, Маркиян отметил, что она стала значительно веселее. Мол, отыграть почти 300 концертов со старой программой непросто, а здесь начинаешь уже новую. С новым дыханием и новыми силами.

Все гениальное – просто: элемент открытия украинской культуры бесконечен

После концерта также представилась возможность пообщаться с художественным руководителем "Гомина" Вадимом Яценко. По его словам, масштабный гастрольный тур хора хоть и был долгим, но в то же время и интересным. В частности потому, что большинство участников, пожалуй, 95%, впервые побывали за океаном. И хористам удалось встретиться с замечательной публикой.

И теперь мы можем не просто представлять, а знать, что наши люди есть по всему миру. Что мы рады, что собрали так много наших людей. Что хотя бы на какое-то небольшое время мы сделали так, чтобы они почувствовали себя как дома.

Собственно, во время концерта меня очень затронули слова Вадима о простоте, когда он представлял песню "Чом ти не прийшов" в аранжировке Трио Мареничей. Мне стало интересно, как составлялась новая программа и какие из песен, по мнению руководителя хора, заслуживают особого внимания.

Вадим Яценко подчеркнул, что действительно считает: все гениальное – на самом деле простое. Когда нет никаких лишних штрихов. Собственно, "Чом ти не прийшов" в аранжировке Мареничей, по его мнению, как раз такая композиция.

Об этой песне, наверное, хотелось бы, чтобы именно ее услышали многие люди, именно это исполнение. И мы не скрываем того, что, по сути, отдаем дань творчеству Мареничей, потому что это их аранжировка, и мы поем ее именно в их варианте.

Ему также очень нравится "Зоря моя вечірняя" Кос-Анатольского. Кроме того, Вадим Яценко – большой поклонник песни "Відлуння твоїх кроків" Владимира Ивасюка. И он считает, что это, пожалуй, самая сильная его лирико-драматическая песня. По словам руководителя хора, процесс открытия для себя культурной эпохи, вех в истории развития украинского искусства, по сути, бесконечен. И если ставить это перед собой целью, то такие программы можно проводить еще очень много раз.

Трудно отрицать тот факт, что немало поклонников идут на "Гомин", чтобы послушать "Этот сон", исполнение которого в прошлом году стало вирусным и послужило толчком для коллектива. Поэтому мне стало интересно, нет ли у Вадима Яценко опасений, что хор будут ассоциировать только с этой композицией, на что он подчеркнул, что таких опасений у него нет, ведь "Гомин" уже не ассоциируется только с этой песней.

Подарок ко Дню матери и музыкальная терапия

Хористы поделились своими впечатлениями. Настала очередь посетителей. Так, мне удалось пообщаться с дочерью и ее матерью. Последняя рассказала, что много читала в сети о "Гомине" и хотела попасть на концерт. Собственно, дочь сделала ей такой подарок ко Дню матери.

Море положительных эмоций. Мы очень рады, что они поддерживают украинскую музыку, что возрождают украинскую музыку. Концерт мне немного напомнил "Пиккардийскую Терцию". Очень красиво. Многие песни я даже знала, подпевала слова,

– с улыбкой делилась впечатлениями мама.

Поговорил также с двумя подругами, которые пришли послушать "Гомин". Олеся призналась, что в Органном зале впервые. И что чувствовала себя, как в музее. Что же касается самого концерта, то впечатления от него очень положительные, пение хористов прекрасное, и она очень рада, что удалось попасть сюда.

Эвелина в Органном зале тоже впервые, но на "Гомине" уже была на их рождественском концерте (к слову, очень рекомендую).

Мне все очень понравилось. Это было прекрасно, невероятно. Мне понравилась эта легкая, непринужденная атмосфера. Очень красивое пение, на самом деле. Все было просто прекрасно,

– подчеркнула она.

Напоследок поделюсь и я своими впечатлениями. Этот концерт хора "Гомин" однозначно оказал незаурядный терапевтический эффект. Несмотря на то, что мы все сидели в Органном зале, было ощущение, будто мы то ли на большой кухне, поем знакомые нам песни, то ли где-то у костра в лесу. И это настолько бесценно, что сложно подобрать слова. О "Гомине" можно говорить бесконечно, но однозначно лучше послушать хористов вживую. Если же у вас такой возможности нет, то сохраните запись большого концерта из Дворца "Украина".