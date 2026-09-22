24 Канал. Как оказалось, главным секретом его продуктивности был кофе , но он готовил его по особому математическому принципу, пишет

Особый ритуал композитора

По воспоминаниям современников, Бетховен был заядлым кофеманом, однако его утренняя рутина напоминала скорее аптечный процесс.

Каждое утро, прежде чем сесть за фортепиано, композитор собственноручно отсчитывал ровно 60 кофейных зерен для своей идеальной чашки. Он верил, что именно такое количество является "золотым стандартом" для получения идеальной крепости, которая дарила ему вдохновение и энергию на весь день.

Если в чашку попадало 59 или 61 зерно – для композитора это уже был совсем другой, "неправильный" напиток.

Интересно, что этот ритуал распространялся и на гостей Бетховена. Независимо от статуса посетителей, они вынуждены были терпеливо ждать, пока хозяин дома скрупулезно пересчитывал каждое зернышко для их угощения.

Как повторить "рецепт Бетховена" сегодня?

Современные бариста отмечают, что такой странный ритуал гения имеет под собой вполне научное обоснование. Сегодня 60 зерен арабики – это примерно 8–10 граммов кофе, что фактически равно стандартной порции для классического одинарного эспрессо.

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Повторить утренний метод композитора очень просто, и это может стать вашей личной практикой осознанности:

Шаг 1. Возьмите пачку любимого кофе в зернах.

Шаг 2. Сконцентрируйтесь и отсчитайте ровно 60 зерен. Это поможет успокоить мысли и настроиться на рабочий лад.

Шаг 3. Измельчите зерна и заварите их любым удобным способом (в турке, френч-прессе или кофемашине).

Сам Бетховен варил свой эликсир в стеклянном приспособлении, очень напоминавшем современный сифон. Благодаря этому напиток получался максимально густым и концентрированным.