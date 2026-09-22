24 Канал. Як виявилося, його головним секретом продуктивності була кава , але готував він її за особливим математичним принципом, пише

Особливий ритуал композитора

За спогадами сучасників, Бетховен був запеклим кавоманом, проте його ранкова рутина нагадувала радше аптечний процес.

Щоранку перед тим, як сісти за фортепіано, композитор власноруч відраховував рівно 60 кавових зерен для своєї ідеальної чашки. Він вірив, що саме така кількість є "золотим стандартом" для отримання ідеальної міцності, яка дарувала йому натхнення та енергію на весь день.

Якщо в чашку потрапляло 59 або 61 зерно – для митця це вже був зовсім інший, "неправильний" напій.

Цікаво, що цей ритуал поширювався і на гостей Бетховена. Незалежно від статусу відвідувачів, вони змушені були терпляче чекати, поки господар будинку скрупульозно перераховував кожне зернятко для їхнього частування.

Як повторити "рецепт Бетховена" сьогодні?

Сучасні бариста зазначають, що такий дивний ритуал генія має під собою цілком наукове підґрунтя. Сьогодні 60 зерен арабіки – це приблизно 8 – 10 грамів кави, що фактично дорівнює стандартній порції для класичного одинарного еспресо.

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Повторити ранковий метод композитора дуже просто, і це може стати вашою особистою практикою усвідомленості:

Крок 1. Візьміть пачку улюбленої кави в зернах.

Крок 2. Сфокусуйтеся та відрахуйте рівно 60 штук. Це допоможе заспокоїти думки та налаштуватися на робочий лад.

Крок 3. Змеліть зерна та заваріть їх у будь-який зручний спосіб (у турці, френч-пресі або кавомашині).

Сам Бетховен варив свій еліксир у скляному пристрої, що дуже нагадував сучасний сифон. Завдяки цьому напій виходив максимально щільним та концентрованим.