Авокадо благодаря своей кремовой текстуре и насыщенному вкусу является универсальным продуктом, идеально дополняющим различные блюда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на express.co.uk.

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Как выбрать спелый авокадо

Однако выбрать спелый плод бывает непросто, ведь часто можно встретить недозрелый вариант.

Чтобы полностью раскрыть свой вкус, авокадо должно быть идеально спелое. Узнать об этом можно, не разрезая плод, обращая внимание на его верхушку. Для определения спелости достаточно отщипнуть маленький стебель.



Существует способ выбрать спелое авокадо / Фото Pexels

Если оно трудно снимается или под ним видно коричневую или почерневшую мякоть, авокадо, вероятно, перезрелое и вскоре станет кашеобразным.

Если же стебель легко отделяется, а под ним видно ярко-зеленую мякоть, это означает, что плод спелый и готов к употреблению.