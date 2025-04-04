Эксперт Кэтрин Тейлор поделилась простым способом сделать вкус авокадо более мягким и приятным, особенно если фрукт еще не совсем спелый. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Что добавить к авокадо

Она советует добавить щепотку соли на каждую половинку авокадо. Соль помогает сгладить легкую горечь, которую можно почувствовать в менее спелом авокадо, и одновременно делает его текстуру более нежной – это удобно, если вы любите наносить его на тост.

Кэтрин также обращает внимание на важность выбора хлеба. Лучше всего, по ее словам, подходит плотный, толсто нарезанный цельнозерновой хлеб. Поджаренный до золотистого цвета, он создает идеальный контраст с нежным и сливочным авокадо.



Соль может положительно повлиять на авокадо / Фото Pexels

Еще один совет от эксперта – разминать авокадо в отдельной миске перед тем, как наносить его на тост. Это позволяет лучше контролировать текстуру и равномерно распределить вкус.