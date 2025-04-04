Експертка Кетрін Тейлор поділилася простим способом зробити смак авокадо більш м’яким і приємним, особливо якщо фрукт ще не зовсім стиглий. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

Дивіться також Колд брю та еспресо: у чому різниця між напоями та який краще обрати

Що додати до авокадо

Вона радить додати дрібку солі на кожну половинку авокадо. Сіль допомагає згладити легку гіркоту, яку можна відчути у менш стиглому авокадо, і водночас робить його текстуру ніжнішою – це зручно, якщо ви любите наносити його на тост.

Кетрін також звертає увагу на важливість вибору хліба. Найкраще, за її словами, підходить щільний, товсто нарізаний цільнозерновий хліб. Підсмажений до золотистого кольору, він створює ідеальний контраст із ніжним і вершковим авокадо.



Сіль може позитивно вплинути на авокадо / Фото Pexels

Ще одна порада від експертки – розминати авокадо в окремій мисці перед тим, як наносити його на тост. Це дозволяє краще контролювати текстуру та рівномірно розподілити смак.