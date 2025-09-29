"Друзья" – далеко не единственный сериал, который собирал у телеэкранов целое поколение. 24 Канал предлагает окунуться в легкую ностальгию с TikTok rostigus и вспомнить сериалы, на которых росли миллениалы.

"Баффи – победительница вампиров"

Культовый сериал, который сделал Сару Мишель Геллар известной на весь мир. История о потомственной истребительнице вампиров даже сейчас "зайдет" на 10 из 10

Баффи – любимый сериал про вампиров / Стоп-кадр из сериала

Те, кто пересматривал этот сериал, отмечают – после последней серии плакать хочется так же.

"Ксена, принцесса-воин"

Этот сериал влюбил всех в греческую мифологию больше, чем школьная программа. И сделал немало для понимания, что раздражать сильных женщин не стоит.



Кстати, роль Ксены должна была достаться Ванесса Энджел, но заболела, поэтому принцессу-воина выпало играть Люси Лоулесс, рассказывает Screen Rant.

"Кенан и Кэл"

Ситком о двух подростках из Чикаго – идеальная опция для комедийного вечера. Кенан придумывает множество идей, чтобы разбогатеть, а Кен всячески пытается помочь другу, однако всегда все портит. Легкий ненавязчивый юмор в стиле 90-х.

Кстати, карьера Кенана Томпсона после шоу стремительно пошла вверх, так что именно он стал ярким примером взлета после успешного ситкома.

"Спасатели Малибу"

Сериал, который обожали не только из-за Памелы Андерсон и Дэвида Хассельхоффа. После первого сезона сериал закрыли из-за низких рейтингов, но Дэвид не сдался и вложил в него собственные деньги.

От провала – до мировой славы / Стоп-кадр из фильма

В результате "Спасатели" попали в "Книгу рекордов Гиннесса" как сериал с самой большой телеаудиторией в мире – более 1 миллиарда зрителей.

"Все женщины – ведьмы"

До сих пор неизвестно, почему "Charmed" перевели именно таким образом, однако на успех сериала в Украине ошибка не повлияла. История трех сестер, которые боролись с демоническими силами, очень понравилась подросткам.

Сериал поколения / Фото wikiwand

Кстати, "Книга тьмы" весит 4,5 килограмма, все иллюстрации в ней нарисованы вручную, а прикасаться к ней на съемочной площадке можно было только Холли Мэри Коумбс, которая играла Пайпер.

