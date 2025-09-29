"Друзі" – далеко не єдиний серіал, який збирав біля телеекранів ціле покоління. 24 Канал пропонує поринути в легку ностальгію з TikTok rostigus та пригадати серіали, на яких зростали міленіали.

"Баффі – переможниця вампірів"

Культовий серіал, який зробив Сару Мішель Геллар відомою на весь світ. Історія про спадкову винищувачку вампірів навіть зараз "зайде" на 10 з 10

Баффі – улюблений серіал про вампірів / Стоп-кадр з серіалу

Ті, хто передивлявся цей серіал, наголошують – після останньої серії плакати хочеться так само.

"Ксена, принцеса-воїн"

Цей серіал закохав всіх у грецьку міфологію більше, аніж шкільна програма. І зробив чимало для розуміння, що дратувати сильних жінок не варто.



До речі, роль Ксени повинна була дістатися Ванесса Енджел, але захворіла, тож принцесу-воїна випало грати Люсі Лоулесс, розповідає Screen Rant.

"Кенан і Кел"

Ситком про двох підлітків з Чикаго – ідеальна опція для комедійного вечора. Кенан вигадує безліч ідей, щоб розбагатіти, а Кен усіляко намагається допомогти другу, однак завжди все псує. Легкий ненавʼязливий гумор у стилі 90-х.

До речі, карʼєра Кенана Томпсона після шоу стрімко пішла вгору, тож саме він став яскравим прикладом злету після успішного ситкому.

"Рятувальники Малібу"

Серіал, який обожнювали не лише через Памелу Андерсон та Девіда Хассельхоффа. Після першого сезону серіал закрили через низькі рейтинги, але Девід не здався і вклав у нього власні гроші.

Від провалу – до світової слави / Стоп-кадр з фільму

В результаті "Рятувальники" потрапили у "Книгу рекордів Гіннесса" як серіал з найбільшою телеаудиторією у світі – понад 1 мільярд глядачів.

"Усі жінки – відьми"

Досі невідомо, чому "Charmed" переклали саме таким чином, однак на успіх серіалу в Україні помилка не вплинула. Історія трьох сестер, які боролися з демонічними силами, дуже сподобалася підліткам.

Серіал покоління / Фото wikiwand

До речі, "Книга темряви" важить 4,5 кілограма, усі ілюстрації в ній намальовані вручну, а торкатися до неї на знімальному майданчику можна було лише Холлі Мері Коумбс, яка грала Пайпер.

