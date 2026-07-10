В Украине только сейчас рассматривают инициативу о полном запрете русскоязычной литературы, но почти два века назад одну украинскую книгу в России запрещали печатать, изымали, конфисковывали и неоднократно пытались добиться того, чтобы она исчезла из украинской памяти, пишет "24 Канал".

Не просто сборник стихов

"Кобзарь" Тараса Шевченко стал одной из самых преследуемых украинских книг, поскольку российские власти считали его более опасным, чем многие политические манифесты.

Когда в 1840 году вышло первое издание "Кобзаря", в него вошло всего восемь стихотворений. Однако даже этого хватило, чтобы книга быстро стала символом украинской идентичности.

Шевченко писал на украинском языке в то время, когда империя всячески пыталась доказать, что отдельного украинского народа не существует. Его произведения рассказывали об истории Украины, казачестве, свободе и праве народа на собственную государственность. Именно это больше всего раздражало царские власти.

В 1847 году Тараса Шевченко арестовали за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве. Во время следствия особое внимание уделили его рукописям и стихотворениям.

Император Николай I лично приказал сослать поэта в качестве солдата в Оренбург с запретом "писать и рисовать". Для властей было очевидно: именно слова Шевченко оказывают огромное влияние на украинцев.

Первое издание "Кобзаря" / Институт национальной памяти

"Кобзарь" запрещали почти полвека

После появления Валуевского циркуляра 1863 года, а впоследствии Эмского указа 1876 года печатать большинство книг на украинском языке стало практически невозможно.

Новые издания "Кобзаря" фактически оказались под запретом, а те экземпляры, которые уже существовали, проходили строгую цензуру. Из текстов изымали отдельные строки, редактировали целые стихотворения или вообще не разрешали их печатать.

Из-за этого украинцы нередко переписывали стихи от руки, передавали книги знакомым или печатали их за границей. Россия боялась не книги, а того, что она символизировала.

Наибольшая угроза "Кобзаря" заключалась не в отдельных строках, а в том, что книга формировала украинское национальное сознание. Уже в разные периоды советская власть также подвергала цензуре отдельные произведения Шевченко, изымала "нежелательные" отрывки и издавала сборники с сокращениями.