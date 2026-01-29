Самая длинная зима в Украине длилась почти 6 месяцев. Об этом пишет "Твой город".
Что известно о самой длинной зиме?
Самой длинной зимой в Украине принято считать зиму 1995 – 1996 годов. Тогда она длилась почти полгода. Известно, что снег начал падать аномально рано – в октябре, а в ноябре уже был снежный покров. Кроме этого, он не таял до самой весны.
Также были зафиксированы низкие температуры воздуха – до -30 градусов. Это так или иначе влияло на состояние систем отопления, а также в целом на настроения общества. Эта зима также была одной из самых тяжелых для Украины.
Какую зиму считают наиболее снежной?
Последние зимы были почти бесснежными, однако в 2026 году снова выпало довольно много снега. В то же время до самой снежной зимы еще далеко.
Самой снежной зимой в Украине была зима 1908-1909 годов, когда снег лежал примерно 160 дней, пишет t1.ua. Пока нет зафиксированных сведений о количестве осадков в тот период, однако, очевидно, их было очень много.
Какая зима была самой суровой?
- Самой суровой зимой 20 века обычно называют зиму 1929 года. Она отличилась не только экстремальными морозами, но и чрезвычайным количеством снега.
- В Национальном цифровом архиве Польши сохранилось несколько фотографий, которые зафиксировали аномально снежную зиму на территории Тернопольщины и Львовщины в 1929 году.
- На фотографиях можно увидеть железнодорожные пути сообщением Тернополь – Лановцы и Львов – Тернополь. Из-за многометровых снежных заносов движение поездов на этих направлениях было полностью остановлено.