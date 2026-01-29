Найдовша зима в Україні тривала майже 6 місяців. Про це пише "Твоє місто".
Що відомо про найдовшу зиму?
Найдовшою зимою в Україні прийнято вважати зиму 1995 – 1996 років. Тоді вона тривала майже пів року. Відомо, що сніг почав падати аномально рано – у жовтні, а в листопаді вже був сніговий покрив. Крім цього, він не розтавав до самої весни.
Найдовша зима в Україні: дивіться відео
Також були зафіксовані низькі температури повітря – до -30 градусів. Це так чи інакше впливало на стан систем опалення, а також загалом на настрої суспільства. Ця зима також була однією із найважчих для України.
Яку зиму вважають найбільш сніжною?
Останні зими були майже безсніжними, проте у 2026 році знову випало доволі багато снігу. Водночас до найбільш сніжної зими ще далеко.
Найбільш сніжною зимою в Україні була зима 1908-1909 років, коли сніг лежав приблизно 160 днів, пише t1.ua. Наразі немає зафіксованих відомостей про кількість опадів у той період, проте, очевидно, їх було дуже багато.
Яка зима була найсуворішою?
- Найсуворішою зимою 20 століття зазвичай називають зиму 1929 року. Вона відзначилася не лише екстремальними морозами, а й надзвичайною кількістю снігу.
- У Національному цифровому архіві Польщі збереглося кілька світлин, які зафіксували аномально сніжну зиму на території Тернопільщини та Львівщини у 1929 році.
- На фотографіях можна побачити залізничні колії сполученням Тернопіль – Ланівці та Львів – Тернопіль. Через багатометрові снігові замети рух потягів на цих напрямках був повністю зупинений.