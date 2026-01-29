Найдовша зима в Україні тривала майже 6 місяців. Про це пише "Твоє місто".

Що відомо про найдовшу зиму?

Найдовшою зимою в Україні прийнято вважати зиму 1995 – 1996 років. Тоді вона тривала майже пів року. Відомо, що сніг почав падати аномально рано – у жовтні, а в листопаді вже був сніговий покрив. Крім цього, він не розтавав до самої весни.

Найдовша зима в Україні: дивіться відео

Також були зафіксовані низькі температури повітря – до -30 градусів. Це так чи інакше впливало на стан систем опалення, а також загалом на настрої суспільства. Ця зима також була однією із найважчих для України.

Яку зиму вважають найбільш сніжною?

Останні зими були майже безсніжними, проте у 2026 році знову випало доволі багато снігу. Водночас до найбільш сніжної зими ще далеко.

Найбільш сніжною зимою в Україні була зима 1908-1909 років, коли сніг лежав приблизно 160 днів, пише t1.ua. Наразі немає зафіксованих відомостей про кількість опадів у той період, проте, очевидно, їх було дуже багато.

Яка зима була найсуворішою?