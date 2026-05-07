Кем будет жена брата другой жене брата, рассказывает репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна на своей странице в TikTok.

Читайте также Поиск сокровищ по GPS и восстановление разбитой посуды: 3 необычные хобби, которые покоряют мир

Кем приходятся жены родных братьев друг другу?

Лучше всего иерархию родственных связей проследить на примере героинь повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Мотря и Мелашка вышли замуж за родных братьев – Карпа и Лаврину Кайдашей.

Если для Кайдаша и Кайдашихи они обе являются невестками, то между собой имеют отдельное название.

Напоминаем! Мотря считается первой невесткой, которая вышла замуж за старшего брата. Зато Мелашка – вторая невестка, на которой женился Лаврентий Кайдаш. Обе женщины являются полной противоположностью, ведь Мотря более смелая, одновременно сварливая и "с перцем", а Мелашка ласковая и терпеливая. Но их семейный статус остался одинаковым.

Как объясняет репетитор по украинскому языку Оксана Николаевна, Мотря могла называть Мелашку ятрівкою или діверкою.

Я ни разу не слышала, чтобы такие слова использовали. Еще был вариант братова,

– добавляет репетиторка.

Кстати, слово "ятрівка" также зафиксировано и в академическом Словаре украинского языка. На сайте Института языкознания имени Потебни НАН Украины указано: "ятрівка – жена брата мужа".

Кем была Мотря Кайдаш Мелашке Кайдаш: смотрите видео

Известно, что исследователи украинской семейной лексики называют традиционную систему родства в украинском языке чрезвычайно детализированной. Это связано с тем, что раньше большая семья была отдельной социальной системой: под одной крышей часто жили родители, несколько женатых сыновей и их детей. Именно поэтому возникла необходимость точно называть каждого члена семьи.

Об этом говорится и в работе Андрея Бурячка "Названия родства и своячества в украинском языке". В исследовании языковед анализирует названия родственников со стороны мужа или жены, среди которых есть "дівер", "зовиця", "свояк", "ятрівка" и др.

Откуда происходит слово "ятрівка"?

Лексема слова "ятрівка" происходит еще от праславянской формы "jętry". Современные варианты "ятрівка" и "ятровка" возникли из более старых форм слова – "ятров" и "ятрів", говорится в материалах Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.

Интересно, что подобные слова есть и в других языках: в литовском, греческом, латинском и даже санскрите. Это свидетельствует о древнем происхождении термина.

В то же время слово "ятрівка" на сегодня считается редким литературным или диалектным вариантом. В живой речи можно услышать другие названия::

Братская – это разговорный вариант, который часто употребляется не только женой брата, но и другими родственниками для простого объяснения: "Чья это жена? Братская".

Девушка – употребляется реже и часто является диалектным смешением (от слова "дивер" – брат мужа).

Своячка – употребляется в широком понятии, что означает родственницу со стороны мужа или жены.

Как сериал "Поймать Кайдаша" поможет украинцам вспомнить забытые родственные слова?

Если в классической литературе лучше всего иерархию родственных связей проследить на примере героинь повести "Кайдашева семья", то в современном прочтении это переосмысление можно увидеть в сериале "Поймать Кайдаша".

Этот сериал является одним из самых любимых для украинцев, премьера которого состоялась еще в 2020 году. Лента создана по мотивам классической повести, но сами события перенесены на период 2005 – 2014 годов.

Кроме того, в центре сюжета – те же семейные конфликты, споры между невестками и непростые отношения в большой семье, которые и сегодня остаются близкими многим украинцам.

Главные роли в сериале исполнили Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов и Антонина Хижняк. Сериал состоит из 12 серий и стал одной из самых успешных экранизаций украинской классики последних лет, ведь соединил народную лексику, юмор и реалии современной жизни.