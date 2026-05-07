Ким буде дружина брата іншій дружині брата, розповідає репетиторка з української мови та літератури Оксана Миколаївна на своїй сторінці в TikTok.

Ким доводяться дружини рідних братів одна одній?

Найкраще ієрархію родинних зв'язків простежити на прикладі героїнь повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Мотря та Мелашка вийшли заміж за рідних братів – Карпа та Лавріна Кайдашів.

Якщо для Кайдаша та Кайдашихи вони обидві є невістка, то між собою мають окрему назву.

Нагадуємо! Мотря вважається першою невісткою, яка вийшла заміж на старшого брата. Натомість Мелашка – друга невістка, з якою одружився Лаврін Кайдаш. Обидві жінки є повною протилежністю, адже Мотря більш смілива, водночас сварлива та "з перцем", а Мелашка лагідна та терпелива. Але їхній родинний статус залишився однаковим.

Як пояснює репетиторка з української мови Оксана Миколаївна, Мотря могла називати Мелашку ятрівкою чи діверкою.

Я жодного разу не чула, щоб такі слова використовували. Ще був варіант братова,

– додає репетиторка.

До речі, слово "ятрівка" також зафіксоване і в академічному Словнику української мови. На сайті Інституту мовознавства імені Потебні НАН України зазначено: "ятрівка – дружина чоловікового брата".

Відомо, що дослідники української родинної лексики називають традиційну систему спорідненості в українській мові надзвичайно деталізованою. Це пов'язано з тим, що раніше велика родина була окремою соціальною системою: під одним дахом часто жили батьки, кілька одружених синів та їхніх дітей. Саме тому виникла потреба точно називати кожного члена родини.

Про це йдеться і у праці Андрія Бурячка "Назви спорідненості і свояцтва в українській мові". У дослідженні мовознавець аналізує назви родичів з боку чоловіка чи дружини, серед яких є "дівер", "зовиця", "свояк", "ятрівка" тощо.

Звідки походить слово "ятрівка"?

Лексема слова "ятрівка" походить ще від праслов'янської форми "jętry". Сучасні варіанти "ятрівка" і "ятровка" виникли зі старіших форм слова – "ятров" і "ятрів", йдеться у матеріалах Київського столичного університету імені Бориса Грінченки.

Цікаво, що подібні слова є і в інших мовах: у литовській, грецькій, латинській та навіть санскриті. Це свідчить про давнє походження терміна.

Водночас слово "ятрівка" на сьогодні вважається рідше літературним або діалектним варіантом. У живому мовленні можна почути інші назви::

Братова – це розмовний варіант, який часто вживається не лише дружиною брата, а й іншими родичами для простого пояснення: "Чия це дружина? Братова".

Діверка – вживається рідше й часто є діалектним змішуванням (від слова "дівер" – брат чоловіка).

Своячка – вживається у широкому понятті, що означає родичку з боку чоловіка або дружини.

Як серіал "Спіймати Кайдаша" допоможе українцям згадати забуті родинні слова?

Якщо в класичній літературі найкраще ієрархію родинних зв'язків простежити на прикладі героїнь повісті "Кайдашева сім'я", то у сучасному прочитанні це переосмислення можна побачити у серіалі "Спіймати Кайдаша".

Цей серіал є одним із найулюбленішим для українців, прем'єра якого відбулася ще у 2020 році. Стрічка створена за мотивами класичної повісті, але самі події перенесені на період 2005 – 2014 років.

Крім того, у центрі сюжету – ті самі родинні конфлікти, суперечки між невістками та непрості стосунки у великій сім'ї, які й сьогодні залишаються близькими багатьом українцям.

Головні ролі у серіалі виконали Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов та Антоніна Хижняк. Серіал складається з 12 серій і став однією з найуспішніших екранізацій української класики останніх років, адже поєднав народну лексику, гумор та реалії сучасного життя.