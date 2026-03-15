Например, Анна Бойн была женой короля Англии Генриха VIII. Об этом пишет Википедия.
Кто такая Анна Болейн?
Анна Болейн была второй женой короля Англии. Именно для того, чтобы официально оформить развод и жениться во второй раз он отрекся от католической церкви и создал новую, англиканскую. Фактически, это знаменовало начало реформации и выход из-под влияния Папы Римского.
Точная дата рождения Анны Болейн неизвестна. У нее также была сестра, которая тоже была любовницей короля, и брат, судьба которого сложилась почти так же трагично, как и для Анны.
Натали Портман в роли Анны Болейн / Кадр из фильма
Она имела колоссальное влияние и на Генриха VIII и при дворе. Анна Болейн стала королевой из-за того, что решилась стать любовницей короля. Он имел к ней чувства, а она видела возможности. Одной из причин, почему он хотел расстаться со своей первой женой, было то, что она не смогла подарить ему сына.
Впрочем, Анна тоже не смогла. Ее история в роли королевы закончилась трагически: ее обвинили в измене королю. Фактически, это было обвинение еще и в инцесте со своим братом. Впоследствии их обоих казнили: сначала мужа, а через два дня после этого Анну.
Каким был брак Анны и Генриха?
Их отношения были похожими на качели: они быстро ссорились по разным поводам, но так же легко и мирились. Издание Elle отмечает, что часто это был размах от любви к ненависти и обратно.
Король не перестал интересоваться другими женщинами после того, как женился на Анне. Она упрекала его и ревновала, однако он советовал ей терпеть так, как это делала его первая жена. Также исследователи пишут, что его внезапное изменение в привязанности к Анне была связана с тем, что он не хотел, чтобы женщина имела власть в отношениях с ним.
Какой была Эмили Бронте?
- Недавно вышла экранизация романа "Бурного перевала" Эмили Бронте, известного своим готическим стилем и темной атмосферой.
- Эмили Бронте – средняя из трех сестер, которые все запомнились в литературе. Она написала роман, который уже более 180 лет читают и которым восхищаются. Как и еще много гениальных людей, она была очень интровертированной личностью, часто замыкалась в себе.
- Это не мешало ей иметь стальной и волевой характер: в семье ее называли "майором". Биограф Элизабет Гаскелл вспоминала, что Эмили бессознательно проявляла тиранию к своим сестрам. Кроме этого, она также была суровой и не боялась боли: могла наказать свою собаку или даже прижечь себе рану раскаленной кочергой.