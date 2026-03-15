Например, Анна Бойн была женой короля Англии Генриха VIII. Об этом пишет Википедия.

Кто такая Анна Болейн?

Анна Болейн была второй женой короля Англии. Именно для того, чтобы официально оформить развод и жениться во второй раз он отрекся от католической церкви и создал новую, англиканскую. Фактически, это знаменовало начало реформации и выход из-под влияния Папы Римского.

Точная дата рождения Анны Болейн неизвестна. У нее также была сестра, которая тоже была любовницей короля, и брат, судьба которого сложилась почти так же трагично, как и для Анны.



Натали Портман в роли Анны Болейн / Кадр из фильма

Она имела колоссальное влияние и на Генриха VIII и при дворе. Анна Болейн стала королевой из-за того, что решилась стать любовницей короля. Он имел к ней чувства, а она видела возможности. Одной из причин, почему он хотел расстаться со своей первой женой, было то, что она не смогла подарить ему сына.

Впрочем, Анна тоже не смогла. Ее история в роли королевы закончилась трагически: ее обвинили в измене королю. Фактически, это было обвинение еще и в инцесте со своим братом. Впоследствии их обоих казнили: сначала мужа, а через два дня после этого Анну.

Каким был брак Анны и Генриха?

Их отношения были похожими на качели: они быстро ссорились по разным поводам, но так же легко и мирились. Издание Elle отмечает, что часто это был размах от любви к ненависти и обратно.

Король не перестал интересоваться другими женщинами после того, как женился на Анне. Она упрекала его и ревновала, однако он советовал ей терпеть так, как это делала его первая жена. Также исследователи пишут, что его внезапное изменение в привязанности к Анне была связана с тем, что он не хотел, чтобы женщина имела власть в отношениях с ним.

