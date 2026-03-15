Наприклад, Анна Бойн була дружиною короля Англії Генріха VIII. Про це пише Вікіпедія.

Дивіться також Проіснувала менше доби та шукала підтримки у Гітлера: 5 фактів про Карпатську Україну

Хто така Анна Болейн?

Анна Болейн була другою дружиною короля Англії. Саме для того, аби офіційно оформити розлучення та одружитись вдруге він відрікся від католицької церкви та створив нову, англіканську. Фактично, це знаменувало початок реформації та вихід з-під впливу Папи Римського.

Точна дата народження Анни Болейн невідома. У неї також була сестра, яка теж була коханкою короля, та брат, доля якого склалась майже так само трагічно, як і для Анни.



Наталі Портман в ролі Анни Болейн / Кадр із фільму

Вона мала колосальний вплив і на Генріха VIII і при дворі. Анна Болейн стала королевою через те, що відомовилась стати коханкою короля. Він мав до неї почуття, а вона бачила можливості. Однією із причин, чому він бажав розлучитись зі своєю першою дружиною, було те, що вона не змогла подарувати йому сина.

Втім, Анна теж не змогла. Її історія у ролі королеви закінчилась трагічно: її звинуватили у зраді короля. Фактично, це було звинувачення ще й у інцесті зі своїм братом. Згодом їх обох стратили: спершу чоловіка, а за два дні після цього Анну.

Яким був шлюб Анни та Генріха?

Їхні стосунки були схожими на гойдалку: вони швидко сварились з різних приводів, але так само легко і мирились. Видання Elle відзначає, що часто це був розмах від любові до ненависті та назад.

Король не перестав цікавитись іншими жінками після того, як одружився із Анною. Вона дорікала йому та ревнувала, проте він радив їй терпіти так, як це робила його перша дружина. Також дослідники пишуть, що його раптова зміна у прихильності до Анни була пов'язана із тим, що він не хотів, аби жінка мала владу у стосунках із ним.

Якою була Емілі Бронте?