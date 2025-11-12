Например, композитор Людвиг ван Бетховен имел очень интересную привычку, связанную с кофе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на papakava.

Как Бетховен пил кофе?

Немецкий композитор отличался среди других много чем, однако также у него была очень странная привычка по употреблению кофе. Ежедневно он делал себе напиток из определенного количества кофейных зерен.



Бетховен считал кофейные зерна / Фото Pexels

Кофейных зерен всегда должно было быть 64 – ни больше, ни меньше. Каждое утро он считал кофейные зерна и делал из них кофе. Он считал, что из такого количества получается идеальный напиток, поэтому придерживался этого ритуала в течение многих лет своей жизни.

Многие известные люди имеют собственные привычки, связанные с кофе. Художники же отличаются определенной эксцентричностью привычек.

Кто еще пил много кофе?

Французский поэт, прозаик и философ Вольтер пил от 40 до 50 чашек кофе в день, пишет openculture.

Он прожил 84 года, несмотря на то, что врачи запрещали ему пить, кофе, ведь он может навредить в таком большом количестве. Зато Вольтер повторял, что если кофе – яд, то он действует медленно и продолжал пить любимый напиток.

Сколько чашек кофе выпил Оноре де Бальзак?