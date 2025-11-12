Наприклад, композитор Людвіг ван Бетховен мав дуже цікаву звичку, пов'язану із кавою. Про це пише 24 Канал із посиланням на papakava.

Як Бетховен пив каву?

Німецький композитор відрізнявся серед інших багато чим, проте також у нього була дуже дивна звичка щодо вживання кави. Щодня він робив собі напій із певної кількості кавових зерен.



Бетховен рахував кавові зерна / Фото Pexels

Кавових зерен завжди мало бути 64 – ні більше, ні менше. Щоранку він рахував кавові зерна і робив із них каву. Він вважав, що з такої кількості виходить ідеальний напій, тому притримував цього ритуалу протягом років свого життя.

Багато відомих людей мають власні звички, пов'язані із кавою. Митці ж вирізняються певною ексцентричністю звичок.

Хто ще пив багато кави?

Французький поет, прозаїк та філософ Вольтер пив від 40 до 50 чашок кави за день, пише openculture.

Він прожив 84 роки, попри те, що лікарі забороняли йому пити, каву, адже вона може зашкодити у такій великій кількості. Натомість Вольтер повторював, що якщо кава – отрута, то вона діє заповільно і продовжував пити улюблений напій.

Скільки чашок кави впив Оноре де Бальзак?