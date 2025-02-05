Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC. Норвегия приближается к полному переходу на электрический транспорт.

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Какие продажи электромобилей в Норвегии

Продажи электромобилей в Норвегии выросли с менее чем 1% от общего объема продаж авто в 2010 году до впечатляющих 88,9% в прошлом году, и эта тенденция продолжает набирать обороты.

По данным Управления общественных дорог Норвегии, которое отвечает за национальную дорожную сеть, более 96% новых автомобилей, проданных за первые недели 2025 года – это электромобили.

Почти все новые автомобили в Норвегии – электрические / Фото Unsplash

Таким образом Норвегия приближается к тому, чтобы перейти на полностью электрическую систему - реализуя необязательную цель, которую законодатели поставили еще в 2017 году.

Кристина Бу, генеральный секретарь Норвежской ассоциации электромобилей, представляющая владельцев электрических авто в стране, уверена, что Норвегия достигнет этой цели.

Как в Норвегии стимулируют переходить на электромобили

В Норвегии электрические автомобили не облагаются НДС, получают льготы по дорожному налогу и налогу на парковку, а также имеют право пользоваться полосами для общественного транспорта.

Транспорт является значительной частью ответа на климатические решения. Итак, нам нужно убедиться, что определенный успех, которого мы достигли с автомобилями, может быть использован для других сфер транспортного сектора,

– рассказала заместитель министра транспорта Норвегии Сесилия Книбе Кроглунд.

Она также добавила, что Норвегия намерена полностью перейти на электрические городские автобусы в 2025 году, а к концу десятилетия – перевести 75% тяжелых грузовиков на возобновляемые источники энергии.

Несмотря на практически полный переход к электромобилям, на дорогах Норвегии все еще есть значительное количество авто с двигателями внутреннего сгорания.

В Норвегии все еще много авто с двигателями внутреннего сгорания / Фото Unsplash

Сейчас 28% автомобилей в стране являются полностью электрическими, то же время в Осло этот показатель превышает 40%.

Считается, что отсутствие лобби автопроизводителей в Норвегии повлияло на развитие электромобилей в стране в течение многих лет.