Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC. Норвегія наближається до повного переходу на електричний транспорт.

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Які продажі електромобілів у Норвегії

Продажі електромобілів в Норвегії зросли з менш ніж 1% від загального обсягу продажів авто у 2010 році до вражаючих 88,9% минулого року, і ця тенденція продовжує набирати обертів.

За даними Управління громадських доріг Норвегії, яке відповідає за національну дорожню мережу, понад 96% нових автомобілів, проданих за перші тижні 2025 року – це електромобілі.

Майже всі нові автомобілі в Норвегії – електричні / Фото Unsplash

Таким чином Норвегія наближається до того, щоб перейти на повністю електричну систему - реалізуючи необов’язкову мету, яку законодавці поставили ще в 2017 році.

Крістіна Бу, генеральний секретар Норвезької асоціації електромобілів, що представляє власників електричних авто в країні, впевнена, що Норвегія досягне цієї мети.

Як в Норвегії стимулюють переходити на електромобілі

У Норвегії електричні автомобілі не оподатковуються ПДВ, отримують пільги з дорожнього податку і податку на паркування, а також мають право користуватися смугами для громадського транспорту.

Транспорт є значною частиною відповіді на кліматичні рішення. Отже, нам потрібно переконатися, що певний успіх, якого ми досягли з автомобілями, може бути використаний для інших сфер транспортного сектора,

– розповіла заступниця міністра транспорту Норвегії Сесілія Кнібе Кроглунд.

Вона також додала, що Норвегія має намір повністю перейти на електричні міські автобуси у 2025 році, а до кінця десятиліття – перевести 75% важких вантажівок на відновлювальні джерела енергії.

Незважаючи на практично повний перехід до електромобілів, на дорогах Норвегії все ще є значна кількість авто з двигунами внутрішнього згоряння.

В Норвегії все ще багато авто з двигунами внутрішнього згорання / Фото Unsplash

Зараз 28% автомобілів у країні є повністю електричними, водночас в Осло цей показник перевищує 40%.

Вважається, що відсутність лобі автовиробників у Норвегії вплинула на розвиток електромобілів у країні протягом багатьох років.