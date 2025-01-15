Отсутствие окон в супермаркетах – это обдуманное решение, которое базируется на нескольких ключевых аспектах, касающихся энергоэффективности, сохранения товаров, экономии пространства и влияния на психологию покупателей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Освещение

Использование искусственного света обеспечивает равномерное освещение товаров на полках, тогда как дневной свет может приводить к выцветанию упаковки или даже повреждению продуктов. Например, в супермаркетах Aldi применяют специальное стекло для защиты от ультрафиолета, но даже это не всегда решает проблему: зимой пряники начинали таять из-за воздействия солнечного света.

Экономика

В городских центрах, где стоимость аренды высокая, вертикальные окна занимают место, которое может быть использовано для размещения стеллажей с товарами. В больших супермаркетах индустриальных парков иногда применяют окна, но они обычно небольшие и функциональные.



Суперматкетам необходимо искусственное освещение / Pexels

Влияние на покупателя

Отсутствие естественного света приглушает восприятие времени суток, что может увеличить продолжительность пребывания в магазине. Также покупатели менее подвержены влиянию плохой погоды, что способствует лучшему настроению и комфортным покупкам.

Впрочем, эксперименты с окнами продолжаются. Например, супермаркеты Edeka и Aldi тестируют панорамные окна в отдельных филиалах, стремясь создать более приятную атмосферу для клиентов.