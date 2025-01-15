Відсутність вікон у супермаркетах – це обдумане рішення, яке базується на кількох ключових аспектах, що стосуються енергоефективності, збереження товарів, економії простору та впливу на психологію покупців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Освітлення

Використання штучного світла забезпечує рівномірне освітлення товарів на полицях, тоді як денне світло може призводити до вицвітання упаковки або навіть пошкодження продуктів. Наприклад, у супермаркетах Aldi застосовують спеціальне скло для захисту від ультрафіолету, але навіть це не завжди вирішує проблему: взимку пряники починали танути через вплив сонячного світла.

Економіка

У міських центрах, де вартість оренди висока, вертикальні вікна займають місце, яке може бути використане для розміщення стелажів із товарами. У великих супермаркетах індустріальних парків іноді застосовують вікна, але вони зазвичай невеликі і функціональні.



Суперматкетам необхідне штучне освітлення / Pexels

Вплив на покупця

Відсутність природного світла приглушує сприйняття часу доби, що може збільшити тривалість перебування у магазині. Також покупці менш схильні до впливу поганої погоди, що сприяє кращому настрою і комфортним покупкам.

Втім, експерименти з вікнами тривають. Наприклад, супермаркети Edeka та Aldi тестують панорамні вікна в окремих філіях, прагнучи створити приємнішу атмосферу для клієнтів.