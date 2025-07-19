Эта традиция распространена сразу в нескольких различных регионах Украины. В частности, в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Что это за пряники?

Эти пряники изготавливаются по общей технологии в этих областях. Также их готовят всего один раз в год и обязательно делают это в кругу друзей и семьи. Обычно их выпекают на Рождество.

Интересно! Эти пряники также имеют различные локальные названия. Среди них – "барышни", "барыни", "барышни", "лошадки", "всадники", "птички" и другие.

На Полтавщине их делают из постного теста и красят в свекольный цвет, а также расписывают глазурью.

На Сумщине пряники тоже расписывают, но смесь для этого изготавливают из крахмала. К ней добавляют белую, зеленую или желтую глазурь.



Пряники бывают разной формы / Фото Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины

На Харьковщине эти пряники имеют формы петушков, звездочек и других.

Чаще всего девушкам дарят пряники в форме барышень, а ребятам – в форме лошадок. Это имеет символическое значение.

К слову, мозаика "Боривитер" Аллы Горской была повреждена во время боев за Мариуполь, ее судьба неизвестна. Последняя работа Горской, мозаика "Птица", находится под угрозой, и украинцев просят помочь ее спасти.