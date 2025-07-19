Ця традиція поширена одразу у кількох різних регіонах України. Зокрема, у Полтавській, Сумській та Харківській областях, пише 24 Канал із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Дивіться також Нова книга про "Голодні ігри" уже скоро з'явиться українською: коли її можна буде придбати

Що це за пряники?

Ці пряники виготовляються за спільною технологією у цих областях. Також їх готують всього один раз на рік та обов'язково роблять це у колі друзів та родини. Зазвичай їх випікають на Різдво.

Цікаво! Ці пряники також мають різні локальні назви. Серед них – "панянки", "барині", "баришні", "коники", "вершники", "пташки" та інші.

На Полтавщині їх роблять із пісного тіста та фарбують у буряковий колір, а також розписують глазур'ю.

На Сумщині пряники теж розписують, але суміш для цього виготовляють із крохмалю. До неї додають білу, зелену чи жовту глазур.



Пряники бувають різної форми / Фото Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

На Харківщині ці пряники мають форми півників, зірочок та інших.

Найчастіше дівчатам дарують пряники у формі панянок, а хлопцям – у формі коників. Це має символічне значення.

До слова, мозаїка "Боривітер" Алли Горської була пошкоджена під час боїв за Маріуполь, її доля невідома. Остання робота Горської, мозаїка "Птах", перебуває під загрозою, і українців просять допомогти її врятувати.