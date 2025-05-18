Некоторые из них отличаются настолько оригинальной тематикой, что уже сам только визит туда превращается в отдельное приключение. 24 Канал собрал пятерку самых интересных музеев Украины, которые точно стоит увидеть собственными глазами.

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Музей гуцульской магии , которые заставили всех стоять в очередях

Верховина – это волшебное и таинственное место в Карпатах. Именно здесь, среди гор, рек и лесов, спряталась маленькая избушка, в которой перед праздником Ивана Купала ежегодно поселялся настоящий мольфар. Он жил в одиночестве, общаясь только с природой и восстанавливая свои силы.

Музей гуцульской магии / Фото КПИ

Сегодня это место стало сердцем Музея гуцульской магии, где роль экскурсоводов выполняют берегини. Однако следует понимать, что это не совсем музей, а скорее небольшая избушка на территории комплекса "Водограй Карпат", здесь собраны уникальные артефакты, связанные с гуцульской мифологией.

Экскурсия здесь – это не просто осмотр предметов, а целый перформанс с легендами о духах природы, магические символы и людей со сверхъестественными способностями.

Адрес: улица Жабьевский поток, 66А, Верховина, Ивано-Франковская область.

Музей сексуальных культур мира

Это, вероятно, единственный музей в Украине, который не только демонстрирует интересные экспонаты, но и занимается просветительской деятельностью.

Музей сексуальных культур мира / Фото из открытых источников

Вход в музей разрешен только совершеннолетним, но есть специальный зал для посетителей от 15 лет, где проходят образовательные экскурсии для подростков. Музей состоит из 10 тематических залов, рассказывающих о сексуальных традициях разных культур: от античных Рима и Греции до Индии, Японии, Китая, Африки и стран Запада.

Такие музеи давно существуют в Европе и помогают преодолевать табу, формируя здоровое отношение к сексуальности без осуждения и стыда.

Адрес: улица Мироносицкая, 81А, Харьков.

Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева

Этот музей посвящен достижениям в сфере космонавтики, в частности вкладу украинцев в покорение космоса. Названный в честь выдающегося конструктора и ученого Сергея Королева, музей представляет образцы ракетной техники, космических кораблей, спутников и даже образцы почвы из космоса.

Музей космонавтики имени Сергея Королева / Фото Wikipedia

Здесь можно узнать о пути первого украинца в космосе – Леонида Каденюка. На территории музея также есть мемориальный дом, где жил выдающийся украинский конструктор. Все желающие могут в нем побывать.

Адрес: улица Дмитриевская, 2, Житомир.

Музей украинской свадьбы

Это не просто выставка – это настоящий культурный центр, где оживают украинские свадебные традиции. Здесь можно не только увидеть, как когда-то проходила свадьба, но и самому принять участие в инсценировке обряда.

Музей украинской свадьбы / Фото travels.in.ua

Местные краеведы собрали ритуалы из разных эпох и подают их в веселой, эмоциональной форме.

Особенность музея в том, что посетителям позволяют касаться экспонатов. В нем можно найти предметы быта, ручную вышивку, фотографии, ковры, одеяла, мебель и многое другое, что окружало жителей Украины в 17 – 19 веках.

Адрес: Большие Будища, Полтавская область.

Одесский археологический музей

Это старейший археологический музей Украины, основан Иваном Бларамбергом – одним из первых исследователей исторических памятников Южной Украины и Крыма.

Одесский археологический музей / Фото с Facebook-страницы музея

В фондах музея хранится около 170 тысяч экспонатов, которые охватывают период от каменного века до средневековья. Здесь можно увидеть уникальные артефакты Древнего Египта, а также крупнейшую в Украине коллекцию античных находок.

Отдельная гордость музея – 50-тысячная коллекция монет. Ее украшение – редкий "златник" князя Владимира, которых в мире всего 11.

Адрес: улица Ланжероновская, 4, Одесса.

К слову, в Киеве также функционирует музей-дом, в котором проживала выдающаяся украинская писательница Леся Украинка. Он насчитывает семь залов литературной экспозиции, посвященных жизненному и творческому пути писательницы.