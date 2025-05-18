Деякі з них вирізняються настільки оригінальною тематикою, що вже сам лише візит туди перетворюється на окрему пригоду. 24 Канал зібрав п’ятірку найцікавіших музеїв України, які точно варто побачити на власні очі.

Дивіться також Не лише з Minecraft: 3 найуспішніші колаборації McDonald’s, які змусили всіх стояти в чергах

Музей гуцульської магії

Верховина – це чарівне та таємниче місце в Карпатах. Саме тут, серед гір, річок і лісів, заховалася маленька хатинка, в якій перед святом Івана Купала щороку оселявся справжній мольфар. Він жив на самоті, спілкуючись лише з природою та відновлюючи свої сили.

Музей гуцульської магії / Фото КПІ

Сьогодні це місце стало серцем Музею гуцульської магії, де роль екскурсоводів виконують берегині. Однак варто розуміти, що це не зовсім музей, а радше невеличка хатинка на території відпочинкового комплексу "Водограй Карпат", тут зібрано унікальні артефакти, пов’язані з гуцульською міфологією.

Екскурсія тут – це не просто огляд предметів, а цілий перформанс із легендами про духів природи, магічні символи та людей з надприродними здібностями.

Адреса: вулиця Жаб'євський потік, 66А, Верховина, Івано-Франківська область.

Музей сексуальних культур світу

Це, ймовірно, єдиний музей в Україні, який не лише демонструє цікаві експонати, а й займається просвітницькою діяльністю.

Музей сексуальних культур світу / Фото з відкритих джерел

Вхід до музею дозволено тільки повнолітнім, але є спеціальна зала для відвідувачів від 15 років, де проходять освітні екскурсії для підлітків. Музей складається з 10 тематичних залів, що розповідають про сексуальні традиції різних культур: від античних Риму та Греції до Індії, Японії, Китаю, Африки та країн Заходу.

Такі музеї давно існують у Європі й допомагають долати табу, формуючи здорове ставлення до сексуальності без осуду та сорому.

Адреса: вулиця Мироносицька, 81А, Харків.

Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова

Цей музей присвячений здобуткам у сфері космонавтики, зокрема внеску українців у підкорення космосу. Названий на честь видатного конструктора і вченого Сергія Корольова, музей презентує зразки ракетної техніки, космічних кораблів, супутників і навіть зразки ґрунту з космосу.

Музей космонавтики імені Сергія Корольова / Фото Wikipedia

Тут можна дізнатися про шлях першого українця в космосі – Леоніда Каденюка. На території музею також є меморіальний будинок, де жив видатний український конструктор. Усі охочі можуть у ньому побувати.

Адреса: вулиця Дмитрівська, 2, Житомир.

Музей українського весілля

Це не просто виставка – це справжній культурний центр, де оживають українські весільні традиції. Тут можна не тільки побачити, як колись проходило весілля, а й самому взяти участь в інсценізації обряду.

Музей українського весілля / Фото travels.in.ua

Місцеві краєзнавці зібрали ритуали з різних епох і подають їх у веселій, емоційній формі.

Особливість музею в тому, що відвідувачам дозволяють торкатися експонатів. У ньому можна знайти предмети побуту, ручну вишивку, фотографії, килими, ковдри, меблі та багато іншого, що оточувало жителів України в 17 – 19 століттях.

Адреса: Великі Будища, Полтавська область.

Одеський археологічний музей

Це найстаріший археологічний музей України, заснований Іваном Бларамбергом – одним із перших дослідників історичних пам’яток Південної України та Криму.

Одеський археологічний музей / Фото з Facebook-сторінки музею

У фондах музею зберігається близько 170 тисяч експонатів, які охоплюють період від кам’яної доби до середньовіччя. Тут можна побачити унікальні артефакти Стародавнього Єгипту, а також найбільшу в Україні колекцію античних знахідок.

Окрема гордість музею – 50-тисячна колекція монет. Її окраса – рідкісний "златник" князя Володимира, яких у світі всього 11.

Адреса: вулиця Ланжеронівська, 4, Одеса.

До слова, у Києві також функціонує музей-будинок, в якому проживала видатна українська письменниця Леся Українка. Він налічує сім залів літературної експозиції, присвячених життєвому і творчому шляху письменниці.