Повод вспомнить гастрономическое путешествие Бурдена по Украине появился накануне премьеры биографического фильма "Тони". Фильм о легендарном поваре выходит в украинский прокат 20 августа, а сам Бурден в свое время посвятил Украине отдельный эпизод сериала "Anthony Bourdain: No Reservations ", сообщает "Суспильне Культура".

Что Бурден ел в Украине?

Во время поездки Бурден вместе со своим другом Замиром Готтой знакомился не только с украинской кухней, но и с гастрономическими традициями разных регионов.

1. Черный хлеб

Плотный ржаной хлеб стал одной из простых, но важных деталей украинского застолья. Бурден обратил внимание на его насыщенный вкус и текстуру.

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2. Сало

Без него украинская гастрономическая экспедиция Бурдена была бы неполной. Сало пробовали во время застолий, хотя его спутник Замир настолько увлекся этим продуктом, что шеф даже пошутил по этому поводу.

3. Селедка с картошкой и луком

Казалось бы, максимально простая комбинация, однако именно такие блюда и интересовали Бурдена. Селедку с картофелем и луком подали как традиционную закуску к крепким напиткам.

4. Чебуреки

Отдельное место в путешествии заняли крымскотатарские чебуреки. Бурден пробовал их вместе с Замиром Готтой, который рассказывал о крымскотатарских корнях своей семьи.

Для Бурдена это была возможность показать Украину не только через привычные борщ и вареники, но и через кухню коренного народа Крыма.

5. Вареники

Бурден попробовал вареники с говядиной, которые подавали с укропом и сметаной. Именно сочетание теста, мясной начинки и большого количества зелени пришлось ему по вкусу.

6. Зеленый борщ

Обычный красный борщ Бурдену пришлось бы попробовать почти непременно, но особенно его заинтересовал зеленый борщ. Кисловатый вкус щавеля, яйцо, мясо и свежая зелень сделали это блюдо одной из гастрономических изюминок его путешествия.

7. Котлета по-киевски

Котлета по-киевски не произвела на шефа такого сильного впечатления, как некоторые другие блюда. В то же время он признал ее классическим киевским блюдом, которое стоит попробовать туристам.

8. Киевская перепечка

А вот здесь без очереди не обошлось. Бурден вместе с Замиром попробовали киевскую перепечку – сосиску в тесте, за которой пришлось постоять в очереди недалеко от Бессарабского рынка.

И именно эта простая уличная еда стала одной из самых характерных гастрономических остановок их киевского путешествия.

9. Перцовка

Завершило гастрономическое путешествие то, без чего украинское застолье в выпуске "Бурдена" трудно представить – водка и перцовка. Крепкие напитки сопровождали героев выпуска на протяжении всего путешествия, а перцовку они заказывали неоднократно.

Бурден увидел Украину через еду

Интересно, что для Бурдена еда никогда не была просто едой. В своих программах он использовал кухню как способ показать историю, культуру и характер людей.

Поэтому украинский выпуск "No Reservations" сегодня интересен не только списком блюд. Бурден показал Украину через уличную еду, домашние застолья, крымскотатарскую кухню и простые продукты, которые порой рассказывают о стране больше, чем туристические достопримечательности.