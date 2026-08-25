Привід згадати гастрономічну подорож Бурдена Україною з'явився напередодні прем'єри байопіку "Тоні". Фільм про легендарного кухаря виходить в український прокат 20 серпня, а сам Бурден свого часу присвятив Україні окремий епізод Anthony Bourdain: No Reservations, повідомляє "Суспільне Культура".

Що Бурден їв в Україні?

Під час поїздки Бурден разом зі своїм товаришем Заміром Готтою знайомився не лише з українською кухнею, а й із гастрономічними традиціями різних регіонів.

1. Чорний хліб

Щільний житній хліб став однією з простих, але важливих деталей українського застілля. Бурден звернув увагу на його насичений смак і текстуру.

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2. Сало

Без нього українська гастрономічна експедиція Бурдена була б неповною. Сало куштували під час застіль, хоча його супутник Замір настільки захопився продуктом, що шеф навіть жартував із цього приводу.

3. Оселедець із картоплею та цибулею

Здавалося б, максимально проста комбінація, однак саме такі страви й цікавили Бурдена. Оселедець із картоплею та цибулею подали як традиційну закуску до міцних напоїв.

4. Чебуреки

Окреме місце у подорожі посіли кримськотатарські чебуреки. Бурден куштував їх разом із Заміром Готтою, який розповідав про кримськотатарське коріння своєї родини.

Для Бурдена це була можливість показати Україну не лише через звичні борщ і вареники, а й через кухню корінного народу Криму.

5. Вареники

Бурден спробував вареники з яловичиною, які подавали з кропом і сметаною. Саме поєднання тіста, м'ясної начинки та великої кількості зелені припало йому до смаку.

6. Зелений борщ

Звичайний червоний борщ Бурдену довелося б спробувати майже неодмінно, але особливо його зацікавив зелений борщ. Кислуватий смак щавлю, яйце, м'ясо та свіжа зелень зробили цю страву однією з гастрономічних цікавинок його подорожі.

7. Котлета по-київськи

Котлета по-київськи не справила на шефа такого сильного враження, як деякі інші страви. Водночас він визнав її класичною київською стравою, яку варто спробувати туристам.

8. Київська перепічка

А ось тут без черги не обійшлося. Бурден разом із Заміром скуштували київську перепічку – сосиску в тісті, за якою довелося постояти в черзі неподалік Бессарабського ринку.

І саме ця проста вулична їжа стала однією з найхарактерніших гастрономічних зупинок їхньої київської мандрівки.

9. Перцівка

Завершила гастрономічну подорож те, без чого українське застілля у випуску Бурдена важко уявити – горілка та перцівка. Міцні напої супроводжували героїв випуску протягом подорожі, а перцівку вони замовляли неодноразово.

Бурден побачив Україну через їжу

Цікаво, що для Бурдена їжа ніколи не була просто їжею. У своїх програмах він використовував кухню як спосіб показати історію, культуру та характер людей.

Тому український випуск No Reservations сьогодні цікавий не лише списком страв. Бурден показав Україну через вуличну їжу, домашні застілля, кримськотатарську кухню та прості продукти, які розповідають про країну часом більше, ніж туристичні пам'ятки.