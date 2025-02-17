В течение последних нескольких десятилетий велось много споров о том, способствуют ли яйца повышенному уровню холестерина и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний из-за содержания в них холестерина в рационе. Благодаря многолетнему исследованию эти опасения были исключены, пишет 24 Канал со ссылкой на Medical News Today.

Смотрите также Ученые исследовали, сколько времени нужно варить яйца: ответ вас удивит

Ученые опровергли предостережения относительно потребления яиц

Ученые проанализировали данные около 6300 участников исследования "Ранчо Бернардо" в течение 1972 и 1974 годов. В течение этого периода участников спрашивали, сколько яиц они съедают еженедельно.

Примерно 1 600 и 1 400 участников, соответственно, снова спросили о потреблении яиц во время следующих визитов между 1988 – 1991 и 1992 – 1996 годами.

В 2021 году опрос был отправлен участникам, которые остались в живых. Из них 710 участников ответили, предоставив информацию о своем потреблении яиц и барьеры, которые могут ограничивать их потребление.



Вредят ли яйца здоровью / Фото istock

"Данные исследования "Ранчо Бернардо" предоставили нам беспрецедентную возможность изучить тенденции потребления яиц за 48 лет", – рассказала Донна Криц-Силверстайн, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и общественного здоровья Калифорнийского университета в Сан-Диего (США).

Проанализировав данные, Криц-Силверстайн и ее команда обнаружили, что если в 1972 – 1974 годах участники сообщали о потреблении 3,6 яиц в неделю, то в 1988 – 1991 годах это количество снизилось до 1,8 в неделю, а в 1992 – 1996 годах – примерно до того же количества.

"Рекомендации по ограничению потребления яиц и холестерина в рационе впервые предложила Американская ассоциация сердца в 1968 году. В то время считалось, что пищевой холестерин (который содержится в яйцах) может повышать уровень холестерина в плазме крови. Только в 2015-м, после проведения большого количества исследований, от этих рекомендаций отказались", – отметила Донна Криц-Силверстайн.



Как яйца влияют на здоровье / Фото istock

Анализируя показатели потребления яиц в 2021 году, исследователи обнаружили, что среднее количество яиц, которое потребляют в неделю, выросло до 3,4, что является аналогичным показателем 1972 – 74 лет. По данным 2021 года, ученые обнаружили, что 22,1% опрошенных сообщили, что ограничивают потребление яиц.

"Большинство указали, что ограничили потребление яиц, поскольку считали, что это полезнее для здоровья, из-за высокого содержания холестерина в яйцах, или по рекомендации врача из-за собственного высокого уровня холестерина (в плазме). Это устаревшие диетические ограничения", – говорит специалист.

Ю-Минг Ни, доктор медицинских наук, кардиолог в Институте сердца и сосудов Memorial Care (Калифорния, США), рекомендует употреблять не более семи яиц в неделю.

"В одном яйце содержится 70% суточной нормы холестерина, поэтому советую не переусердствовать. В то же время яичные белки не имеют одинакового количества холестерина, поэтому это оптимальное количество", – отметил врач.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научных исследованиях в области медицины, но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.