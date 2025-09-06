Однако мало кто знает какими были названия украинских городов в соответствии с этим правописанием. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную универсальную научную библиотеку.
Какими были названия украинских городов?
В том же 1928 году появился географический атлас Украины, редактором которого был Агафангел Крымский – один из авторов того самого Харьковского правописания.
Прежде всего стоит отметить, что особенностью этого атласа является то, что названия отдельных городов заканчиваются не на -ськ, -цьк, а на -ське, -цьке. То есть:
- не Луцк, а Луцкое;
- не Скадовск, а Скадовское;
- не Луганск, а Луганское;
- не Геническ, а Геническое.
Также на карте нет Азовского моря. Его название – Озивское море.
Кроме того, города с названиями греческого происхождения имели окончание не "поль", а "пиль". То есть:
- не Мелитополь, а Мелитопиль;
- не Никополь, а Никопиль;
- не Мариуполь, а Мариюпиль.
Географический атлас 1928 года / Фото Херсонской УОНБ
Такие города как Скадовск, Каховка и Перекоп также имеют другие названия в атласе – Скадовское, Кахивка и Перекип. Конотоп в атласе назван как Конотип, а Лубны как Лубни.
Что надо знать о скрипниковке?
Скрипниковка или "расстрелянное правописание" более известное как Харьковское правописание 1928 года. Оно было разработано и утверждено в Харькове, который был столицей оккупированной большевиками Украины.
Однако в годы "Большого террора", когда советский режим уничтожал украинскую интеллигенцию, досталось как самому правописанию, так и его авторам. Харьковское правописание действовало всего 5 лет, в 1933 году было принято новое, которое больше уподобляло украинский язык русскому.
Новое украинское правописание 2019 года – это одна из попыток восстановить "репрессированные" нормы скрипниковки. Например – слова на букву "и", правописание слов греческого происхождения и тому подобное.