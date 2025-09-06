Однако мало кто знает какими были названия украинских городов в соответствии с этим правописанием. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную универсальную научную библиотеку.

Какими были названия украинских городов?

В том же 1928 году появился географический атлас Украины, редактором которого был Агафангел Крымский – один из авторов того самого Харьковского правописания.

Прежде всего стоит отметить, что особенностью этого атласа является то, что названия отдельных городов заканчиваются не на -ськ, -цьк, а на -ське, -цьке. То есть:

не Луцк, а Луцкое ;

; не Скадовск, а Скадовское ;

; не Луганск, а Луганское ;

; не Геническ, а Геническое.

Также на карте нет Азовского моря. Его название – Озивское море.

Кроме того, города с названиями греческого происхождения имели окончание не "поль", а "пиль". То есть:

не Мелитополь, а Мелитопиль ;

; не Никополь, а Никопиль ;

; не Мариуполь, а Мариюпиль.



Географический атлас 1928 года / Фото Херсонской УОНБ

Такие города как Скадовск, Каховка и Перекоп также имеют другие названия в атласе – Скадовское, Кахивка и Перекип. Конотоп в атласе назван как Конотип, а Лубны как Лубни.

Что надо знать о скрипниковке?

Скрипниковка или "расстрелянное правописание" более известное как Харьковское правописание 1928 года. Оно было разработано и утверждено в Харькове, который был столицей оккупированной большевиками Украины.

Однако в годы "Большого террора", когда советский режим уничтожал украинскую интеллигенцию, досталось как самому правописанию, так и его авторам. Харьковское правописание действовало всего 5 лет, в 1933 году было принято новое, которое больше уподобляло украинский язык русскому.

Новое украинское правописание 2019 года – это одна из попыток восстановить "репрессированные" нормы скрипниковки. Например – слова на букву "и", правописание слов греческого происхождения и тому подобное.