Проте мало хто знає якими були назви українських міст відповідно до цього правопису. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку.

Якими були назви українських міст?

У тому ж 1928 році з'явився географічний атлас України, редактором якого був Агатангел Кримський – один з авторів того самого Харківського правопису.

Найперше варто відзначити, що особливістю цього атласу є те, що назви окремих міст закінчуються не на -ськ, -цьк, а на -ське, -цьке. Тобто:

не Луцьк, а Луцьке ;

; не Скадовськ, а Скадовське ;

; не Луганськ, а Луганське ;

; не Генічеськ, а Генічеське.

Також на карті немає Азовського моря. Його назва – Озівське море.

Крім того, міста з назвами грецького походження мали закінчення не "поль", а "піль". Тобто:

не Мелітополь, а Мелітопіль ;

; не Нікополь, а Нікопіль ;

; не Маріуполь, а Маріюпіль.



Географічний атлас 1928 року / Фото Херсонської УОНБ

Такі міста як Скадовськ, Каховка і Перекоп також мають інші назви в атласі – Скадівське, Кахівка і Перекіп. Конотоп в атласі названий як Конотіп, а Лубни як Лубні.

Що треба знати про скрипниківку?

Скрипниківка або ж "розстріляний правопис" більш відомий як Харківський правопис 1928 року. Він був розроблений та затверджений в Харкові, який був столицею окупованої більшовиками України.

Однак у роки "Великого терору", коли радянський режим знищував українську інтелігенцію, дісталося як самому правопису, так і його авторам. Харківський правопис був чинним лише 5 років, у 1933 році був ухвалений новий, який більше уподібнював українську мову до російської.

Новий український правопис 2019 року – це одна із спроб відновити "репресовані" норми скрипниківки. Наприклад – слова на літеру "и", правопис слів грецького походження тощо.